'Укрзализныця' ограничила движение между двумя крупными городами: как будут курсировать поезда

УЗ возобновит движение поездов по обычному маршруту после отражения атаки и стабилизации ситуации с безопасностью в регионе.

"Укрзализныця" вынужденно ограничила движение между Днепром и Запорожьем из-за атак на железнодорожную инфраструктуру и фиксации вражеских беспилотников вблизи маршрутов следования поездов.

Как сообщает пресс-служба перевозчика, есть повреждения железнодорожной инфраструктуры, но благодаря введенным ограничениям пассажиры и железнодорожники не пострадали.

По словам пресс-службы компании, совместно с военными администрациями Днепра и Запорожья организованы подменные автобусные трансферы. Пассажиры поездов №37/38 Киев-Запорожье и №85/86 Львов-Запорожье до станций Синельниково и Запорожье уже в пути по более безопасному объездной пути.

В УЗ также просят пассажиров внимательно слушать объявления на вокзалах и информацию от поездных бригад, а также обращать внимание на push-уведомления в приложении УЗ.

В компании заверили, что "Укрзализныця" усиливает мониторинг воздушных угроз на маршрутах курсирования поездов и возобновит движение поездов по обычному маршруту после отражения атаки и стабилизации ситуации с безопасностью в регионе.

28 января из-за российских атак "Укрзализныця" ввела ограничения, чтобы уменьшить риски для пассажиров и для самих железнодорожников. Временно ограничивается ряд сообщений, в частности в Харьковской области. На отдельных участках, в частности в прифронтовых регионах и там, где зафиксирована повышенная вражеская активность, вводится особый режим движения.

30 января в связи с ситуацией с безопасностью в Днепропетровской области не будут курсировать некоторые пригородные поезда.

