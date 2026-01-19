Остановят ли метро в Киеве ради экономии электроэнергии: ответ эксперта

Эксперт объяснил, может ли метро оказаться под угрозой временной остановки.

Сейчас Киевский метрополитен работает в обычном режиме, и нет необходимости останавливать его ради экономии электроэнергии. Впрочем, в случае ухудшения ситуации и роста дефицита электричества, такая опция не исключается. Об этом сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире Новини.Live.

По его словам, в настоящее время энергосистема пока имеет достаточно мощности, чтобы обеспечить работу метро, а также минимальные потребности населения и бизнеса.

"Думаю, что все же метрополитен сейчас не настолько критическая ситуация. Возможно, она будет и более критичной, это трудно спрогнозировать. Сейчас все же достаточно мощности, чтобы дать электрическую энергию и метрополитену, и минимум для населения и для бизнеса. Если ситуация будет ухудшаться, тогда такая опция, о которой вы говорите, не исключена. Но будем надеяться на лучшее", - сказал Омельченко.

9 января, в результате массированного российского обстрела, столичный транспорт курсировал с изменениями. Движение поездов метро в Киеве было ограничено.

19 января в результате российских ударов частично остались без света пять областей Украины. По состоянию на утро без света оставались часть Сумской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областей.

Министр энергетики Денис Шмыгаль поставил задачу компании "Укрэнерго" уменьшить продолжительность отключений света там, где ситуация сейчас наиболее сложная. Так, планируется увеличить технические возможности для импорта электроэнергии в Украину.

Однако энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев рассказал, что в ближайшее время не стоит ожидать значительных объемов европейских киловатт.

