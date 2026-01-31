Зимняя стихия надвигается на Харьков: синоптики предупреждают об опасности (инфографика)

В Харьковской области объявлен желтый уровень опасности.

В Харькове в конце января ожидается зимняя непогода. Синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии объявили повышенный уровень опасности на 31 января.

"Днем 31 января по области и городу ожидаются значительные осадки: снег, мокрый снег местами с дождем", - говорится в предупреждении.

Кроме того, в течение суток сохранится гололед, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.

Из-за непогоды введен I уровень опасности, желтый.

31 января в Харьковской области ожидается облачная погода. В течение суток будет идти снег и мокрый снег, местами с дождем. Кое-где возможны гололед и налипание мокрого снега, на дорогах образуется гололедица. Ветер 7-12 м/с, утром и днем местами порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха будет колебаться от 5 до 10° мороза, местами от 0 до 3° мороза. В Харькове также прогнозируется снег и мокрый снег, на дорогах сохранится гололедица. Температура в течение суток составит -6°...-8°.

1 февраля будет облачно с прояснениями. Ночью местами возможен небольшой снег, днем существенных осадков не ожидается. На дорогах будет сохраняться гололедица. Ветер 7-12 м/с, в ночные часы местами с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью снизится до -17°...-22°, днем составит -13°...-18°.

2 февраля погода будет облачной с прояснениями, без существенных осадков. В ночные часы возможен слабый туман, на дорогах сохранится гололедица. Ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -23°...-28°, днем ожидается -14°...-19°.

