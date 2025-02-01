Льготы на проезд в транспорте предусмотрены для некоторых категорий украинцев.

Украинцы, вышедшие на пенсию в 60 лет, имеют ряд льгот, среды которых и льготы на проезд. Правда, работают они не везде - в некоторых случаях все-таки придется покупать билет. Рассказываем, какие есть льготы на проезд пенсионерам в Украине в 2025 году.

Льготный проезд для пенсионеров в Украине в 2025 - где платить не нужно

В постановлении Кабинета Министров Украины "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования" указано, что пенсионеры в Украине имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте.

Сюда входят:

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автобусы;

троллейбусы;

трамваи;

пригородные поезда (электрички).

В этих видах транспорта пенсионеры могут ездить бесплатно, если предъявят свое пенсионное удостоверение.

Касательно того, есть ли бесплатный проезд пенсионеров в маршрутках (негосударственных), то здесь ситуация несколько иная. Перечень льготных категорий, которые маршрутки должны перевозить бесплатно, а также тарифы для них определяют местные советы. Если льготный проезд для пенсионеров в маршрутке предусмотрен, то информация о этом должна быть в салоне маршрутки. Также ее размещают на сайте местного совета в интернет.

Где не действуют льготы пенсионерам на проезд

Льготы на проезд в общественном транспорте для пенсионеров не распространяются на метро - здесь нужно будет платить. Также пенсионеры не могут бесплатно ездить на такси, поскольку такси не относится к государственному или общественному транспорту. Льготы на проезд в междугородних автобусах Украина пенсионерам также не предоставляет - также, как и в междугородних поездах.

Напомним, что в этом году изменились требования к стажу для выхода на пенсию - в 60 лет выйти на пенсию могут те, у кого есть трудовой стаж 32 года. Ранее мы рассказывали, сколько стоит купить стаж для пенсии в Украине в 2025 году.

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