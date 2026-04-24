Если мопед въехал в пешеходную зону: юрист объяснил, что можно сделать

Пыщида отмечает, что это такое же транспортное средство, как и автомобиль.

Если водитель на мопеде выехал на пешеходную зону, то можно обратиться в полицию, также зафиксировав все это на фото или видео. Об этом в комментарии УНИАН сказал юрист Владимир Пищида, отвечая на вопрос о правилах движения для мопедов и могут ли они выезжать на пешеходные зоны.

"Не имеют права. Это прописано в Правилах дорожного движения… Такое же транспортное средство, как и автомобиль. Абсолютно никакой разницы нет. Просто два колеса, а там – четыре", – отметил он.

По словам Пищиды, о таком нарушении можно позвонить в полицию. В то же время, поскольку обычно на мопедах нет номерных знаков, правоохранителям нужно описать внешний вид транспорта и водителя. Кроме того, можно сфотографировать или заснять видео и передать полиции.

Также он отметил, что, в частности, в Киеве и Днепре действует система "Безопасный город", где все фиксируется в онлайн-режиме. "Сначала запрещали работу некоторых видеокамер в связи с военным положением, а сейчас возобновили", – сказал юрист.

Ситуация с самокатами

Как сообщал УНИАН, ранее Николай Ильчук, эксперт по адвокации кампании "За безопасные дороги", отметил, что согласно действующему законодательству нельзя сказать, что лицо, управляющее самокатом, является водителем.

Он подчеркнул, что в настоящее время существуют законодательные пробелы, которые не позволяют эффективно реагировать на нарушения, совершенные людьми на самокатах, и привлекать их к ответственности.

Вас также могут заинтересовать новости: