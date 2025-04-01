Кабмин разрешил мототранспорту двигаться по полосе общественного транспорта.

В Украине обновили правила дорожного движения: мотоциклам и мопедам разрешили ездить по полосам общественного транспорта. Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Он отметил, что такое решение Кабинет Министров Украины принял на заседании во вторник, 1 апреля.

"Внесены изменения в Правила дорожного движения. Предоставлено право проезда мопедам и мотоциклам (за исключением мотоциклов с боковым прицепом, мотоколясок, трехколесных транспортных средств) полосой для движения маршрутных транспортных средств попутно общему потоку транспортных средств", - отмечает Мельничук.

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Он добавил, что соответственно уточнено содержание информационно-указательных знаков 5.8 "Дорога с полосой для движения маршрутных транспортных средств" и 5.11 "Полоса для движения маршрутных транспортных средств".

Изменения в правилах дорожного движения

Как сообщал УНИАН, в 2024 году Кабинет министров Украины внес изменения в Правила дорожного движения, утвердив несколько новых знаков.

К информационно-указательным знакам добавлены новые изображения с применением коричневого фона при обозначении объектов туристической инфраструктуры, спортивных сооружений, объектов культурного наследия, а именно: 5.57 "Предварительный указатель направлений", 5.58 "Предварительный указатель направления", 5.60 "Указатель направлений".

Дополнена глава "Информационно-указательные знаки" раздела "Дорожные знаки" Правил дорожного движения.

Этими изменениями предусмотрено, что на знаках 5.57-5.60 могут применяться пиктограммы объектов туристической инфраструктуры, спортивных сооружений, объектов культурного наследия, изображения которых определяются ДСТУ 9114:2021.

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