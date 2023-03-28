Ранее записаться в электронную очередь можно было только на сайте.

Водители грузовиков, которые пересекают международный пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе Украины и Польши, отныне с помощью приложения "єЧерга"/eCherha смогут записаться в электронную очередь.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры в Facebook.

Отмечается, что ранее записаться в электронную очередь можно было только на сайте.

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"Удобство "єЧерги" уже оценили тысячи водителей грузовиков. Официально проект стартовал в декабре прошлого года. И за это время записались в электронную очередь и проехали через пункт пропуска почти 55 тыс. грузовиков", - отметил заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Анатолий Комирный.

По его словам, загрузить приложение на телефон можно в App Store (для операционной системы iOS) или в Google Play (для Android). Так, водитель сможет узнать свой статус в очереди, продвижение очереди, а также время заезда в пункт пропуска.

Для входа в приложение водители должны использовать тот же пароль и логин, которыми пользуются для авторизации на сайте echerha.gov.ua. Приложение доступно на трех языках: украинском, польском и английском.

"Воспользоваться "єЧергой" могут международные перевозчики грузов, пересекающие границу через пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск". Заезд в сервисные зоны для пользователей "єЧерги" не обязателен. Водитель сам выбирает, где и как ждать пересечения границы", - добавили в ведомстве.

Электронная очередь для грузовиков

6 декабря 2022 года сообщалось о том, что на международном автомобильном пункте пропуска Ягодин-Дорогуск на границе с Польшей будет запущена электронная очередь пересечения границы для грузовиков - "єЧерга".

Планировалось, что электронная очередь будет запущена 12 декабря. Сообщалось, что услуга будет бесплатной и позволит снизить время простоя грузовиков непосредственно на границе.

Ключевая задача системы — рассчитать ориентировочное время пересечения границы.

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