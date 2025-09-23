Государственная компания "Укрзализныця" входит в 2026 год с прогнозом более 28 млрд грн убытков, основная часть которых связана с пассажирским сегментом. Покрывать эти расходы необходимо через государственный бюджет - ведь уже сейчас наблюдается дефицит пассажирских билетов. Об этом пишет Центр транспортных стратегий.

Во время экспертной дискуссии, которую организовал Центр, гендиректор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев заявил, что текущая модель кросс-субсидирования заводит Укрзализныцю в замкнутый круг. "Без возможности инвестировать компания будет недофинансировать капитальные вложения, а эффективность будет падать", - отметил он. Как один из вариантов ФРУ предлагает заключить меморандум между правительством и УЗ на три года: это будет гарантировать стабильную финансовую поддержку.

Доцент Киевской школы экономики Олег Нивьевский в свою очередь обратил внимание на дефицит билетов при низких ценах в пассажирском сегменте. Он считает необходимым внедрить динамическое ценообразование и провести анбандлинг компании по европейской модели. Это, по его мнению, поможет улучшить финансовое состояние компании в среднесрочной перспективе.

Народный депутат Муса Магомедов отметил, что большинство парламентариев поддерживают бюджетное финансирование пассажирских перевозок. По его словам, эти перевозки были убыточными еще до войны, а после остановки авиации нагрузка на железную дорогу только возросла. "Краткосрочное планирование ситуацию не стабилизирует - нужен трехлетний горизонт", - подчеркнул он.

Зато гендиректор "АрселорМиттал Кривой Рог" Мауро Лонгобардо говорил о негативном эффекте, который повлечет намерение УЗ в очередной раз покрыть убытки от пассажирских перевозок за счет грузовых. Он предупредил, что инициированная УЗ индексация тарифов на 37% может убить добывающую отрасль, поскольку производители не смогут переложить рост логистических расходов на конечную продукцию.

Ранее Европейская Бизнес Ассоциация также призвала правительство заложить в госбюджете-2026 компенсацию для "Укрзализныци" за убыточные пассажирские перевозки. В ЕБА подчеркнули, что нынешняя модель кросс-субсидирования противоречит европейской практике и снижает конкурентоспособность грузовладельцев.