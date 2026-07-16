Зеленский признал конфликт Федорова с руководством армии и дал обещание

Президент подчеркнул, что необходимо сохранить единство внутри государства.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал свое решение сменить министра обороны Украины. В настоящее время вместо Михаила Федорова на эту должность рассматривается кандидатура Игоря Клименко.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Киеве.

Из слов главы государства следует, что замена министра обороны связана, в том числе, с возникшим конфликтом.

Видео дня

"Поэтому, учитывая приоритеты и сложную ситуацию, или сложный диалог между руководством армии и Министерством обороны, кстати, сложный на разных уровнях… Вопрос не только в личностях. Почему? Потому что, например, Михаил, я уверен, что он останется в моей команде, и мы обсудим чуть позже, как это будет выглядеть", – подчеркнул Зеленский.

Как отметил Зеленский, во время войны в Украине не может быть выборов, прежде всего из-за вопросов безопасности.

"Вы это прекрасно знаете, и для нас очень важно сохранить единство нашего государства. Мы все давно работаем вместе. И иногда бывают конфликты. Закон действительно позволяет проводить перезагрузку правительства, и иногда ты можешь оказаться в той или иной сложной ситуации", – подчеркнул Зеленский.

Также Зеленский отметил, что кандидатура Сергея Корецкого в Верховной Раде уже получила поддержку на пост нового премьер-министра Украины. Президент считает, что Корецкий получил уверенную поддержку парламентариев.

"Премьер-министр – профессиональный энергетик, и дай Бог, чтобы он смог подготовить нас к зиме – ускорить этот процесс, ведь подготовка идет весь год. То есть это как война, только это война с будущими возможными сложностями зимой. И, безусловно, приоритет – это война на поле боя", – сказал Зеленский.

О нерешенных проблемах

"Безусловно, нужно признавать – есть и проблемы в некоторых бригадах. Да, такие, которые, как вы знаете, разного характера. И их нужно смело решать, скажем так, и не бояться этого. И точно так же существует вызов из-за той самой, наверное, частичной усталости, потому что от войны устали все слои населения. Это понятно. Я всегда говорю – наша задача в том, чтобы Россия устала полностью и чуть раньше. Это правда. Это то, что происходит сегодня", – заявил Зеленский.

Также президент сказал, что есть вопросы, касающиеся мобилизации.

"И несмотря на то, что я честно понимаю, что здесь, наверное, просто очень сложно найти механизм, чтобы это происходило с уважением. Я бы так сказал. Очень сложно, но эта проблема не решена. Поэтому, когда мы говорим о вопросах поля боя, операций, ситуации в бригадах, ТЦК, "бусификации", которые также имеют место, – мы должны признавать, что у нас есть, что у нас есть правильно, что у нас есть неправильно и позорно. Да? Эти проблемы нужно решать", – подчеркнул Зеленский.

Минобороны и руководство армии не общаются в отсутствие президента

"Я не говорю, кто из этих двух сторон должен это решить. Я считаю, что вместе. Потому что так не может быть – что вот здесь кто-то один побеждает, а вот здесь кто-то один отвечает. Нет, вместе побеждаем и вместе отвечаем за вещи, которые вызывают просто непонимание и общественный резонанс и тому подобное. Поэтому в таких вопросах я – президент Украины, и сейчас мы говорим с вами не на языке приказов – я, видите ли, стараюсь подбирать правильные формулировки, чтобы вы поняли суть. Президент во время войны не должен выбирать в такой ситуации. Еще раз: я очень хотел бы единства. Стороны его не нашли", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, в этом проблема не только сторон, но и его самого как президента.

"Я не снимаю с себя ответственности. И, как я вам сказал, я уважаю стороны, я знаю их плюсы, знаю их минусы и очень хочу, чтобы они укрепляли Украину. Но есть то, что есть. И у вас в такой ситуации есть выбор – либо одна сторона, либо другая, потому что без меня они не сядут за стол переговоров. Вы понимаете? Я президент Украины. А есть Министерство обороны, есть руководство армии. Они должны работать самостоятельно, ежедневно и постоянно. И, честно говоря, при моей поддержке это, безусловно, для меня приоритет. Но они и должны решать некоторые вопросы на своем уровне", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что будет демонстрировать последовательность своих действий.

"Я просто показываю: если стороны не могут решить вопрос, придется решать мне. Что абсолютно понятно", – сказал Зеленский.

Отставка Федорова

Как писал УНИАН, накануне Михаил Федоров подтвердил свою отставку с поста министра обороны и опубликовал итоговый отчет о работе. Среди достижений он назвал масштабные закупки дронов, контракты на ракеты Patriot, приобретение самолетов Gripen, развитие баллистической программы и привлечение международной военной поддержки. В то же время он признал, что не удалось завершить трансформацию Минобороны по стандартам НАТО и внедрить полноценную систему тендерных закупок.

По данным СМИ, во время закрытой беседы с народными депутатами президент Владимир Зеленский объяснил, что уволил Михаила Федорова из-за затянувшегося конфликта с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. По словам президента, руководство Минобороны и Генштаба перестало слышать друг друга, имея разные взгляды на развитие оборонной сферы. Зеленский также выразил недовольство тем, что Федоров не реализовал реформу мобилизации.

Вас также могут заинтересовать новости: