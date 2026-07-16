Россия терроризирует Одессу 'бандеролями': в городе снова есть жертвы

В городе раздались мощные взрывы, оккупанты нанесли удар по инфраструктуре.

Российская оккупационная армия уже неделю терроризирует Одессу и Одесскую область ракетными и дронными ударами – днем 16 июля враг вновь атаковал город, в результате чего погиб как минимум один человек, есть еще несколько раненых. Это произошло в день траура, объявленного в связи с гибелью людей 15 июля.

Как сообщает корреспондент УНИАН, очередная воздушная тревога была объявлена около 13.00. Мониторинговые каналы сообщили, что к городу со стороны Черного моря приближаются несколько скоростных средств поражения, скорее всего, это баражирующие реактивные боеприпасы "Бандероль", идущие стаей на небольшой высоте – около 100 метров. Людям, находящимся на пляжах "Ланжерон", "Аркадия", "Видрада" и т. д., а также в Киевском районе города на Пересыпе, посоветовали немедленно укрыться. Вскоре в городе раздались несколько мощных взрывов.

Начальник Одесской городской администрации Сергей Лысак подтвердил, что произошла очередная ракетная атака на город – враг наносил удары по инфраструктуре. Позже он сообщил, что стало известно о погибшем и раненом.

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Пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба сообщила УНИАН, что, по предварительным данным, погиб мужчина, ранения получила женщина.

"Сейчас все детали уточняются", – подчеркнула Верба.

По данным главы Одесской областной государственной администрации Олега Кипера, повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, кроме погибшего, еще трое пострадали.

На местах продолжается ликвидация последствий атаки. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Кроме того, по информации Кипера, сегодня во время другого нападения в Одессе повреждена территория АЗС, выбиты стекла и повреждена крыша здания учебного заведения.

Удары по Одессе

Как писал УНИАН, Россия наносит по Одессе удары различными видами оружия. В частности, накануне, утром 15 июля, по городу был нанесен ракетный удар, повреждены жилые дома, погибли три человека. Пострадала жилая высотка, как выяснилось впоследствии, в ней погиб мужчина. Также стало известно, что погибла женщина, которая спускалась по лестнице к морскому побережью.

Сначала сообщалось о трёх раненых, впоследствии их число увеличилось до 8. Четверо из них госпитализированы, двое находятся в состоянии средней тяжести. 16 июля в городе объявлен День траура.

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