Камалия впервые рассказала о серьезных проблемах со здоровьем

По словам певицы, проблема обостряется дважды в год.

Украинская певица Камалия рассказала о серьезных проблемах со здоровьем, из-за которых ей грозит очень сложная операция и даже летальный исход. Подробностями своего состояния исполнительница поделилась в комментарии для проекта "Ранкова кава".

"У меня есть старая такая история, хроническая, с кишечным трактом, и оно дважды в год обостряется. Это опасная история, конечно, потому что может даже летальным исходом закончиться", - заявила певица.

По словам Камалии, проблема обостряется во время очень нервного состояния.

Видео дня

"А у нас получается, что наш бизнес-центр трижды атаковали семью ракетами… Тут я узнаю, что мой двоюродный брат погиб на линии… И после похорон мне становится плохо. Я терплю, на опыте глотаю таблетки, которые знаю, обезболивающие, они мне не помогают… Полдня терплю и потом уже теряю сознание", - рассказала артистка.

Она добавила, что в случае регулярных подобных обострений врачи могут принять решение об удалении части кишечника.

Напомним, ранее УНИАН писал, как на днях Камалия пожаловалась на проблемы со здоровьем. Певица сообщила, что "организм решил устроить "внеплановый концерт": "Обострилась старая болячка, пришлось обратиться за помощью и вызвать скорую".

Вас также могут заинтересовать новости: