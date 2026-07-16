Зеленский рассказал, как Москва реагирует на глубокие удары Украины

В то же время отношение россиян к Украине остается неизменным.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как интенсивная украинская кампания по нанесению дальнобойных ударов в глубокий тыл России влияет на общую ситуацию с точки зрения желания руководства РФ вести войну.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Киеве.

В частности, у президента спросили, есть ли уже какие-то сигналы и коммуникация со стороны Кремля в связи с усилением украинского давления и дальнобойных атак вглубь России.

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"Ответы России мы с вами ощущаем абсолютно одинаково. Будь то на Банковой, на Троещине, в Одессе или в нашем Харькове – где угодно. То есть это дроны и ракетные удары. Мне кажется, что это их такой постоянный ответ, который не меняется. Либо он нарастает, либо бывают небольшие паузы, но они (прибегают к этому) не потому, что у них появилось какое-то понимание, что нужно менять курс этой войны и идти к миру. Нет, это они готовятся", – подчеркнул Зеленский.

По словам главы государства, в Украине к этому уже привыкли. Вместе с тем, как отметил Зеленский, российские захватчики получают справедливый ответ на ракетные и дронные удары по Украине.

"Мы усиливаем ответные меры, они усиливают агрессивные удары. Это закономерно", – сказал Зеленский.

Какие изменения наблюдаются в РФ после успешных дальнобойных атак Украины

При этом президент высказал мнение, что существует индикатор, указывающий на то, что что-то меняется.

По его мнению, этим индикатором является российское общество, испытывающее дефицит энергоносителей в России после постоянных украинских ударов по глубокому тылу РФ. Это привело к тому, что сегодня сама Россия вынуждена импортировать некоторые товары, хотя всегда была одной из крупнейших стран-экспортеров энергоносителей.

"То есть у нас это получается. На что это влияет? Безусловно, наша главная цель заключалась в том, чтобы сокращалось количество денег, которые они тратят исключительно на оборонку. То есть исключительно на войну", – отметил президент.

Сейчас в РФ наблюдается снижение доходов, и, соответственно, это влияет на сокращение финансирования внутри России.

"Дизель и бензин из-за логистической блокады Украины в России изменили эти показатели в более положительную для нас сторону. Почему? Потому что в России стало расти число людей, которые хотят, чтобы эта война закончилась. Иллюзий нет. Увеличение числа людей, которые начали относиться к нам с уважением – я в это не верю, – или желают нам хорошей жизни, – в это я тоже не верю. А то, что мы видим ясно – в разы увеличилось количество людей, в разы, которые действительно хотят, чтобы эта война закончилась. Поэтому это пока единственные показатели", – сказал Зеленский.

После сентябрьских выборов Путин может прибегнуть к мобилизации

При этом, как отметил президент Украины, опасный период – это время до выборов в России.

"Я думаю, что та эскалация, которая наблюдается сегодня, в основном ночная, баллистическая, – это то, с чем они соглашаются внутри, скажем так, у них есть такой общественный договор – внутри своего государства. Но в сентябре, после выборов, не могу вам сказать – возможно, они усилят эскалационные меры. Один из них – более масштабная мобилизация. Может ли такое произойти? Может. Или они будут готовы к диалогу. Может ли такое произойти? Уверен. Американцы этого хотят, да. Европа очень этого хочет", – отметил Зеленский.

При этом он подчеркнул, что для Украины приоритет – это окончание войны и прекращение огня, а также обсуждение всех условий.

"Но прекращение огня не после условий, а прекращение огня. И условия нужно обсуждать. Все это абсолютно понятные вещи – там, где мы находимся. Нам нужно укрепляться", – заявил Зеленский.

Операция по принуждению России к миру

Как сообщал УНИАН, 26 июня Зеленский утвердил для Службы безопасности Украины 40-дневную операцию по оказанию влияния на Россию с целью побуждения к окончанию войны. В частности, СБУ уже несколько месяцев подряд демонстрирует самые высокие показатели защиты позиций Украины на фронте благодаря применению дронов различных типов.

По данным издания Foreign Policy, РФ находится в удручающем положении в связи с результативными ударами Украины по российским НПЗ.

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