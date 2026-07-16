В Украину вернули более 500 тел погибших военнослужащих

Будут приняты все необходимые меры для идентификации репатриированных погибших.

По итогам репатриационных мероприятий в Украину были возвращены 501 тело погибших, которые, по утверждению российской стороны, могут принадлежать украинским военнослужащим. Об этом сообщает в Telegram Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Отмечается, что следователями правоохранительных органов совместно с представителями экспертных учреждений будут предприняты все необходимые меры для идентификации репатриированных погибших.

"Репатриационные мероприятия удалось осуществить по итогам совместной работы представителей Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур Сектора безопасности и обороны Украины", – говорится в сообщении.

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Обмен телами погибших – важные новости

Как сообщал УНИАН, обмен телами погибших военных между Украиной и Россией происходит регулярно. Такой обмен состоялся, в частности, 18 июня 2026 года.

Тогда в Украину вернули тела 522 погибших, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским гражданам, в частности военным.

В июне 2025 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следует тщательно проверять, какие тела передают россияне, поскольку был случай, когда они передавали своих, российских убитых солдат.

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