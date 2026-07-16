Клименко на посту министра обороны может покончить с 'бусификацией', – Зеленский

Впрочем, президент пока не вносил в парламент документы о назначении нового министра обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил свои ожидания от кандидатуры Игоря Клименко в отношении решения проблем, связанных с так называемой "бусификацией" на улицах украинских городов. Именно глава МВД рассматривается главой государства на должность нового министра обороны.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Киеве.

"Что касается Клименко – он рассматривается как одна из кандидатур. Да, рассматривается мной, я еще не подал соответствующих документов в парламент. Потому что министр обороны и министр иностранных дел, вы знаете, что это отдельное, соответственно, голосование. У него есть очень сильные стороны. И как у Михаила есть очень сильные стороны", – сказал Зеленский.

Видео дня

Далее президент отметил, как он видит ситуацию взаимодействия Минобороны и руководства армии в будущем.

"Вопрос в том, как я на это смотрю. То есть, во-первых – армия должна работать с Министерством обороны. Вторая история – ТЦК. Я уже не могу сказать, что ТЦК – это что-то, что находится в ведении военных. Как я вам уже говорил, вопрос мобилизации – он сложный, и им должны заниматься все. И армии, и военным. И поэтому я считаю, что у Клименко – это, скажем так, устранение позорных моментов, связанных с "бусификацией", я считаю, что это может быть его сильной стороной", – подчеркнул Зеленский.

Впрочем, вопрос о кандидатуре Зеленский еще рассматривает. Президент пока не сообщает, когда в парламенте будут рассматривать назначение нового министра обороны

"Парламентарии проголосовали, поддержали премьера. Я думаю, что это очень правильно", – сказал Зеленский.

Он добавил, что позже вернутся к рассмотрению кандидатур на посты главы Министерства иностранных дел и Министерства обороны.

"В каком формате, когда – я пока не могу вам сказать", – сказал Зеленский.

Перестановки в Минобороны: последние новости

Как сообщал УНИАН, в настоящее время вместо Михаила Федорова на должность министра обороны рассматривается кандидатура Игоря Клименко.

Зеленский подчеркнул, что в государстве необходимо сохранить единство, и признал, что между Минобороны и руководством армии существует конфликт. В частности, Минобороны и руководство армии не общаются в отсутствие президента.

Игорь Клименко зарекомендовал себя как эффективный руководитель на посту министра внутренних дел.

МВД во главе с ним в период премьерства Юлии Свириденко сосредоточивалось на вопросах безопасности граждан, помощи пострадавшим, поддержке защитников и защитниц, развитии сервисов и укреплении потенциала всей системы МВД и т. д.

Вас также могут заинтересовать новости: