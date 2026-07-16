Федоров отметил Третий корпус Билецкого: ответственность за участок, лидерство, четкая вертикаль

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров назвал Третий армейский корпус Андрея Билецкого примером эффективного современного воинского соединения. В таких коллективах не возникает проблем с мобилизацией новобранцев.
Он заявил, что Третий армейский корпус на данный момент является крупнейшим из всех корпусов на линии фронта. Все его бригады собраны в единой полосе.
"Налаженные процессы. Есть ответственность за участок, четкая вертикаль, доктрина, нормальное обеспечение, лидерство. С кем бы ты ни встречался, у людей там такой HR-навык, что они подбирают всех толковых, кто разбирается в любом вопросе", – сказал он на брифинге 16 июля.
Как сообщалось ранее, Третий армейский корпус отвечает за один из самых сложных и интенсивных участков: более 150 км на Лиманско-Боровском направлении, или около 12% всей линии соприкосновения.
По словам Андрея Билецкого, за год, прошедший с тех пор, как корпус взял на себя ответственность за этот участок, ему удалось полностью стабилизировать обстановку. До этого подразделения, воевавшие здесь, теряли около 70 кв. км ежемесячно.