'Точка еще не поставлена': Зеленский отреагировал на митинги в поддержку Федорова

Президент считает, что даже во время войны люди имеют право выражать свою позицию.

Даже во время войны люди имеют право выходить на улицы и выражать свою точку зрения. Так президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал акции протеста в ряде регионов Украины против решения не выдвигать повторно кандидатуру Михаила Федорова на должность министра обороны, передает корреспондент УНИАН.

По его словам, это проявление свободы и демократии.

"Мы даже во время войны, со всеми её сложностями и ограничениями, можем действовать так, чтобы люди могли продемонстрировать своё волеизъявление", – сказал Зеленский. При этом он добавил, что это самое главное. "Я понимаю, слышу и даже отвечаю на некоторые вопросы, в которые я бы не хотел вдаваться так подробно. Потому что это открытый разговор. Не потому, что есть секреты от общества, но есть секреты от россиян. И поэтому на этом я постараюсь поставить три точки в моем ответе, ведь точка еще не поставлена", – сказал президент Украины.

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Зеленский признал конфликт Федорова с руководством армии

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Киеве прокомментировал свое решение сменить министра обороны Украины.В настоящее время вместо Михаила Федорова на эту должность рассматривается кандидатура Игоря Клименко.

Из слов главы государства следует, что замена министра обороны связана, в том числе, с возникшим конфликтом.

По его словам, между руководством армии и Министерством обороны состоялся сложный диалог. При этом он выразил уверенность, что Федоров останется в президентской команде.

Бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что президент Владимир Зеленский предлагал ему остаться в команде и стать советником. Однако он отказался от предложения стать советником.

Федоров также рассказал, что предлагал заменить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на начальника Генштаба Андрея Гнатова.

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