Дом известной украинской актрисы пострадал во время атаки на Киев (фото)

Артистка призвала украинцев ходить в укрытия.

Дом украинской актрисы, звезды сериала "Кофе с кардамоном" Алены Лавренюк пострадал во время российской атаки на Киев в ночь на 16 июля.

Взрывы в Киеве сегодня ночью многих разбудили, и, к сожалению, не обошлось без жертв, пострадавших, разрушений и повреждений.

Актриса Лавренюк в своем Instagram в stories опубликовала фото разбитого панорамного окна и пола, усыпанного битым стеклом.

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"Утро. Ходите в укрытие", - подписала она снимок.

Как известно, в ночь на 16 июля Россия в шестой раз за последние дни атаковала Киев баллистическими ракетами. Примечательно, что взрывы в столице гремели в момент объявления воздушной тревоги, и далеко не у всех была возможность так оперативно укрыться.

Атака на Киев 16 июля - что сообщалось

Как писал УНИАН, во время атаки на Киев в ночь на 16 июля погибли два человека, еще пятеро получили ранения.

Сильнее всего в результате атаки пострадал Дарницкий район Киева. Там вспыхнули пожары в административно-складском здании, складском помещении, а также в грузовых автомобилях, находившихся рядом. Как сообщили в ГСЧС, именно в Дарницком районе погибли два человека. Еще двое получили ранения, в том числе ребенок.

В Святошинском районе после попадания возник пожар в одноэтажном складском здании, пострадали три человека.

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