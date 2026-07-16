В Раду внесли предложение о новом составе Кабмина: кого предлагают назначить министрами

Иван Выговский выдвигается на должность министра внутренних дел, а Виталий Ким – на должность министра по делам ветеранов.

В Верховную Раду Украины внесено представление премьер-министра Украины о назначении министров. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель парламента Руслан Стефанчук, который сообщил, что, в частности, кандидатура Дениса Шмыгаля предлагается на должность первого вице-премьер-министра Украины – министра энергетики.

Он написал, что в представлении также указаны следующие рекомендации:

Татьяну Бережную предлагается назначить на должность вице-премьер-министра Украины по вопросам гуманитарной политики – министра культуры Украины;

Всеволода Ченцова – на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;

Виталия Безгина – на должность министра по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;

Матвея Бедного – на должность министра молодежи и спорта Украины;

Андрея Бутенко – на должность министра образования и науки Украины;

Ивана Выговского – на должность министра внутренних дел Украины;

Тараса Высоцкого – на должность министра аграрной политики и продовольствия Украины;

Николая Калашника – на должность министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины;

Виталия Кима – на должность министра по делам ветеранов Украины;

Александра Кравченко – на должность министра экономики и окружающей среды Украины;

Виктора Ляшко – на должность министра здравоохранения Украины;

Сергея Марченко – на должность министра финансов Украины;

Дениса Маслова – на должность министра юстиции Украины;

Дениса Улютина – на должность министра социальной политики, семьи и единства Украины;

Оксану Ферчук – на должность министра цифровой трансформации Украины.

Стефанчук добавил, что парламент рассмотрит это представление в ближайшее время в соответствии с Конституцией Украины, Регламентом ВР и Законом Украины "О Кабинете министров Украины".

Видео дня

Новый премьер-министр Украины – что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 июля, Верховная Рада назначила новым премьер-министром Украины Сергея Корецкого. Это решение поддержали 289 народных депутатов.

Корецкий во время выступления рассказал о своих достижениях на постах главы "Укрнафты" и НАК "Нафтогаз".

Вас также могут заинтересовать новости: