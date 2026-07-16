В Раду внесли предложение о новом составе Кабмина: кого предлагают назначить министрами

В Верховную Раду Украины внесено представление премьер-министра Украины о назначении министров. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель парламента Руслан Стефанчук, который сообщил, что, в частности, кандидатура Дениса Шмыгаля предлагается на должность первого вице-премьер-министра Украины – министра энергетики.
Он написал, что в представлении также указаны следующие рекомендации:
- Татьяну Бережную предлагается назначить на должность вице-премьер-министра Украины по вопросам гуманитарной политики – министра культуры Украины;
- Всеволода Ченцова – на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;
- Виталия Безгина – на должность министра по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;
- Матвея Бедного – на должность министра молодежи и спорта Украины;
- Андрея Бутенко – на должность министра образования и науки Украины;
- Ивана Выговского – на должность министра внутренних дел Украины;
- Тараса Высоцкого – на должность министра аграрной политики и продовольствия Украины;
- Николая Калашника – на должность министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины;
- Виталия Кима – на должность министра по делам ветеранов Украины;
- Александра Кравченко – на должность министра экономики и окружающей среды Украины;
- Виктора Ляшко – на должность министра здравоохранения Украины;
- Сергея Марченко – на должность министра финансов Украины;
- Дениса Маслова – на должность министра юстиции Украины;
- Дениса Улютина – на должность министра социальной политики, семьи и единства Украины;
- Оксану Ферчук – на должность министра цифровой трансформации Украины.
Стефанчук добавил, что парламент рассмотрит это представление в ближайшее время в соответствии с Конституцией Украины, Регламентом ВР и Законом Украины "О Кабинете министров Украины".
Новый премьер-министр Украины – что известно
Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 июля, Верховная Рада назначила новым премьер-министром Украины Сергея Корецкого. Это решение поддержали 289 народных депутатов.
Корецкий во время выступления рассказал о своих достижениях на постах главы "Укрнафты" и НАК "Нафтогаз".