Уникальные виды под угрозой: в Новой Зеландии впервые подтвердили опасную болезнь

Для страны, где птицы играют особую роль, появление вируса H5N1 может иметь катастрофические последствия.

В Новой Зеландии впервые официально подтвердили случай заражения смертельно опасным штаммом птичьего гриппа H5N1, сообщает The Guardian. Ученые и экологи опасаются: если вирус начнет активно распространяться, то может нанести сокрушительный удар по уникальной местной орнитофауне, значительная часть которой уже находится под угрозой исчезновения.

Положительный результат теста на H5N1 был получен, в частности, у одной морской птицы – бурого поморника (brown skua). Его обнаружили 10 июля на пляже Петоне недалеко от Веллингтона, а о подтверждении диагноза власти сообщили в среду, о чем вчера заявил министр биобезопасности страны Эндрю Хоггард.

Для Новой Зеландии, где птицы имеют особое значение как для природы, так и для культуры, появление H5N1 может иметь катастрофические последствия.

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Впрочем, страна уже несколько лет готовилась к такому сценарию. Сейчас продолжается программа вакцинации пяти видов редких птиц, которые содержатся в центрах разведения. Среди них – легендарный какапо и татахе.

Министерство первичных отраслей также сообщило, что в стране действует масштабная система мониторинга, охватывающая природные заповедники, зоопарки, птицефабрики, ветеринарные службы и сообщения от граждан.

Профессор биологии охраны природы Оклендского университета Джеймс Рассел отметил, что появление птичьего гриппа стало ещё одним серьёзным испытанием для местных видов.

По его словам, полностью остановить распространение вируса среди диких птиц вряд ли удастся, однако можно снизить другие факторы риска, чтобы популяции были достаточно сильными и смогли восстановиться после эпидемии.

В свою очередь министр Эндрю Хоггард подчеркнул, что на данный момент доказательств массовой гибели птиц или передачи вируса между дикими птицами в Новой Зеландии нет.

В то же время власти призвали жителей быть внимательными и сообщать на специальную горячую линию о случаях, когда в одном месте обнаружено три или более больных или погибших птиц.

Вирус уже распространился почти по всему миру

Штамм H5N1 возник в Азии, а с 2021 года активно распространяется по Европе и Америке. В сезоне 2023–2024 годов он добрался до Антарктиды, а в начале июля этого года первые подтвержденные случаи были зафиксированы и на материковой части Австралии. За это время вирус убил миллионы птиц по всему миру, а в отдельных регионах численность некоторых популяций сократилась примерно на 75%.

К характерным симптомам относятся слабость, судороги, неестественное скручивание шеи и головы, а также затрудненное дыхание.

Особенно уязвимы редкие виды

Новозеландская фауна уникальна. Единственными местными наземными млекопитающими здесь являются летучие мыши и морские млекопитающие, поэтому птицы эволюционировали особым путем.

Именно здесь обитает самое большое в мире количество видов нелетающих птиц – как современных, так и вымерших. Кроме того, страна обладает самым разнообразным в мире видовым составом морских птиц.

Около 80 % местных видов уже считаются находящимися под угрозой исчезновения, а более десятка оказались на грани полного вымирания.

Вирусолог Университета Отаго Джемма Геогеган отметила, что Новой Зеландии в определенной степени повезло, ведь она может воспользоваться опытом других стран, которые уже столкнулись с H5N1, в частности Австралии.

В то же время профессор эпидемиологии Университета Масси Найджел Френч подчеркнул, что влияние вируса на местные виды пока остается малопредсказуемым, поскольку разные птицы обладают разной восприимчивостью к инфекции.

Наибольшую опасность он видит для видов, обитающих большими колониями, прежде всего прибрежных птиц и падальщиков. Среди них есть и крайне редкие виды, в частности новозеландская крачка, популяция которой насчитывает всего около 50 особей.

Кроме того, заразиться могут и морские млекопитающие, в частности новозеландские морские львы, которые также находятся под угрозой исчезновения.

По мнению профессора, для многих национальных символов страны вирус может стать настоящей катастрофой. Именно поэтому Новой Зеландии необходимо максимально использовать вакцинацию и другие меры по сдерживанию инфекции.

Он подчеркнул, что защита местных птиц имеет не только природоохранное, но и огромное культурное значение для всей страны.

Новости экологии

Напомним, в приморских городах Великобритании чайки начали вести себя, как пьяные. Необычное поведение чаек наблюдалось, в частности, в прибрежных городах Лоустофт и Олдборо в графстве Саффолк. Очевидцы сообщали, что птицы шатались, неуверенно передвигались по дорогам и тротуарам и создавали препятствия для автомобилей.

По мнению орнитологов, причина – летающие муравьи, которыми птицы массово лакомятся во время жары. Если чайка съедает большое количество таких насекомых, избыток этого вещества может временно повлиять на ее координацию.

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