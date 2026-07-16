Что такое IMEI-номер смартфона и почему его советуют записать заранее

Этот 15-значный код может выручить при краже или покупке телефона с рук.

Каждый смартфон с поддержкой сотовой связи имеет уникальный 15-значный серийный идентификатор – IMEI (International Mobile Equipment Identity). Этот номер можно сравнить с ИНН для человека: он присваивается конкретному устройству раз и на всю жизнь.

Несмотря на то что большинство пользователей никогда не обращают на него внимания, именно этот номер играет важную роль при подключении устройства к сети оператора, а также может помочь в случае кражи или покупки телефона с рук, пишет BGR.

Для чего нужен IMEI

Хотя большинство пользователей вспоминают об IMEI только при покупке нового девайса, этот номер может пригодиться в самых разных ситуациях.

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Если смартфон был украден, владелец может сообщить этот номер своему оператору, после чего телефон могут внести в черный список. В результате пользоваться мобильной связью на таком устройстве станет невозможно.

Также IMEI помогает правоохранительным органам при поиске украденных устройств. Используя данные мобильных операторов, специалисты могут определить примерное местоположение девайса по вышкам сотовой связи, к которым он подключался.

Такой идентификатор также используют страховые компании для проверки смартфонов. С его помощью можно убедиться, что устройство действительно существует, не находится в черном списке и не фигурирует в мошеннических схемах со страховыми выплатами.

Сам IMEI состоит из трех частей. Первые восемь цифр содержат информацию о модели устройства, следующие шесть являются уникальным серийным номером конкретного девайса, а последняя цифра служит контрольным кодом для проверки правильности IMEI.

Как узнать IMEI смартфона

Самый быстрый способ – открыть приложение "Телефон" и набрать комбинацию *#06#. После этого на экране появится IMEI устройства.

Если смартфон поддерживает две SIM-карты, будут отображаться два номера – IMEI 1 и IMEI 2. Это нормально: каждый радиомодуль имеет собственный идентификатор.

Также IMEI можно посмотреть в настройках смартфона. На iPhone зайдите в "Настройки" → "Основные" → "Об этом устройстве". На большинстве Android-смартфонов номер находится в разделе "Настройки" → "О смартфоне" или "Сведения об устройстве".

Эксперты советуют узнать и сохранить IMEI заранее на случай кражи или потери телефона. При этом публиковать этот номер в интернете не стоит, поскольку хакеры могут попытаться использовать его для мошеннических схем с клонированием устройств.

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Как УНИАН уже писал, дешевые смартфоны в 2027 году могут стать редкостью или вовсе исчезнуть. Причина – стремительно растущий спрос на чипы памяти DRAM и NAND, который оставляет производителям мобильных устройств все меньше доступных компонентов.

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