На смартфоне заканчивается память: простые действия помогут владельцам Android

Стоит обратить внимание на "скрытые" корзины.

Многие сталкиваются с такой проблемой: даже после удаления фотографий и видео с телефона объем свободного места не увеличивается. Причина в том, что в системе Android удаленные файлы сначала попадают в виртуальную корзину, где могут занимать память в течение 30–60 дней. Несколько простых шагов помогут решить эту проблему, пишет Blikk.

На компьютерах пользователи привыкли, что после удаления файлы попадают в корзину, откуда их можно восстановить. На смартфонах этот процесс работает иначе.

В Android нет единой системной корзины для всех удаленных файлов. Однако современные версии операционной системы и интерфейсы различных производителей обычно имеют собственные цифровые корзины.

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Это означает, что если нужно освободить место на телефоне, стоит проверить именно эти скрытые папки.

Причина отсутствия единой общей корзины связана с принципом работы Android. В отличие от Windows или macOS, система использует технологию изолированной среды (sandbox), в которой приложения работают отдельно друг от друга.

Из-за этого каждое приложение может иметь собственную корзину. Например, удаленные фото из Google Фото попадают не в общую корзину телефона, а в корзину этого сервиса. Если удалить то же самое изображение через галерею Samsung, оно будет храниться в другом месте.

Из-за такой системы пользователи часто думают, что после удаления файлов сразу получают дополнительное место, хотя данные ещё некоторое время остаются на устройстве.

Как очистить корзину в Google Фото и Галерее

Больше всего памяти обычно занимают фотографии и видео, поэтому очистку стоит начать именно с них.

В Google Фото удаленные файлы по умолчанию хранятся в корзине 60 дней, после чего удаляются автоматически. Если нужно освободить место раньше, необходимо:

открыть приложение Google Фото;

перейти в нижнем меню в раздел "Коллекции" или "Библиотека";

выбрать значок корзины;

нажать на три точки в правом верхнем углу и выбрать "Очистить корзину".

Владельцы смартфонов Samsung могут сделать это через стандартное приложение "Галерея". В нём удалённые изображения хранятся 30 дней.

Чтобы очистить корзину, нужно открыть "Галерею", нажать на три горизонтальные линии в правом нижнем углу, выбрать "Корзина", а затем нажать кнопку очистки в правом верхнем углу. Это может освободить несколько гигабайт памяти.

Скрытые корзины в файловых менеджерах

На смартфонах хранятся не только фото и видео, но и загруженные PDF-файлы, документы, установочные файлы APK и другие данные.

Для работы с ними обычно используют приложение Files от Google или файловый менеджер производителя. Такие приложения также могут иметь собственную корзину, которую нужно очищать вручную.

В Google Files это можно сделать так: открыть приложение, нажать на три линии в верхнем левом углу и перейти в раздел "Корзина". После этого нужно выбрать файлы и удалить их.

Как избежать быстрого заполнения памяти

Чтобы не искать скрытые корзины вручную, можно использовать встроенные инструменты Android.

В настройках многих современных смартфонов есть раздел "Память" с функцией Smart Storage. Она может автоматически удалять старые фотографии, которые уже были сохранены в резервной копии.

Регулярная проверка памяти и очистка корзин помогают поддерживать свободное место на телефоне. Если смартфон начинает работать медленнее или появляется предупреждение о нехватке памяти, стоит проверить корзины в установленных приложениях.

Еще больше интересного о смартфонах

Ранее УНИАН писал о том, что популярный бренд смартфонов уходит из Европы. Речь шла о компании OnePlus, которая подтвердила слухи о выходе с западного рынка и больше не намерена выпускать новые устройства на рынках США и Европы. Сообщалось, что дальнейшая стратегия бренда будет сосредоточена на Китае.

Также были названы причины, по которым производители смартфонов отказались от съемных аккумуляторов. Отмечалось, что производители постепенно отказались от таких батарей из-за особенностей современного дизайна и новых требований к устройствам.

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