Spyder-SR использует ракеты класса "воздух-воздух" и имеет заявленную дальность перехвата целей до 20 километров.

Украинский самолет Ан-124 "Руслан" перевез из Израиля в Грузию неожиданный груз - три пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Spyder. Как отмечает "Милитарный", о закупке Грузией новых систем противовоздушной обороны ранее публично не сообщалось.

Отмечается, что военный обозреватель Arab-Military из социальной сети X обнародовал видео загрузки грузовика в Ан-124 в израильском аэропорту "Бен-Гурион" в Тель-Авиве. Впоследствии были опубликованы снимки из терминала аэропорта, на которых видно, что к загрузке готовятся три пусковые установки ЗРК Spyder.

В то же время, учитывая информацию сервисов мониторинга гражданской авиации, после вылета из Израиля грузовой самолет отправился в Грузию, где приземлился в международном аэропорту "Тбилиси".

Что известно о Spyder в Грузии

Как отмечает "Милитарный", Грузия приобрела у компании Rafael одну батарею зенитно-ракетной системы малой дальности Spyder-SR в 2008 году. ЗРК Spyder является мобильным всепогодным комплексом малого радиуса действия, предназначенным для обнаружения и уничтожения ударных самолетов, бомбардировщиков, крылатых ракет, беспилотников и высокоточного авиационного оружия.

Spyder-SR использует ракеты класса "воздух-воздух" Python 5 и Derby как зенитные ракеты и имеет заявленную дальность перехвата целей до 20 километров.

Кроме того, в марте 2020 года сообщалось, что Грузия планировала провести полный ремонт и обновление ранее приобретенных зенитных ракетных комплексов. Объем модернизации не озвучивался, впрочем, по неподтвержденной информации, планировалось довести ЗРК Spyder-SR до версии MR. Это должно было бы расширить зону поражения до 40 км. О закупке Грузией новых систем ПВО публично не сообщалось.

Отмечается также, что учитывая колесную базу машин на обнародованных фото, - 6×6, Ан-124 перевез три пусковые установки ЗРК Spyder-SR или MR, ведь версии с большей дальностью выполнены на шасси 8×8.

Израильское оружие

Как сообщалось, ранее американская компания Raytheon и израильская Rafael официально открыли в Соединенных Штатах Америки новый завод, который будет заниматься производством перехватчиков для системы "Железный купол".

Отмечалось, что Израиль разместил заказ на ракеты-перехватчики стоимостью 1,25 миллиарда долларов, который был профинансирован при помощи США. Согласно приведенным данным, строительство завода продолжалось с конца 2023 года, обе компании вложили в него 33 миллиона долларов США.

