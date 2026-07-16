Uber купит владельца Glovo за €13 миллиардов: что это означает для Украины

Украинский бизнес Glovo после заключения крупной международной сделки должен перейти под контроль Uber.

Американская компания Uber Technologies договорилась о приобретении за 13 миллиардов евро немецкой компании Delivery Hero, которая является владельцем сервиса доставки Glovo, говорится в пресс-релизе компании.

По условиям соглашения об объединении бизнеса Uber предложит акционерам Delivery Hero по 41,5 евро за акцию, что соответствует оценке компании в 13 млрд евро. После завершения сделки, которое ожидается во второй половине 2027 года, объединенная платформа будет работать в 99 странах.

В компании отмечают, что этот шаг должен объединить глобальную технологическую платформу и сеть мобильности Uber с локальными брендами Delivery Hero, ее партнерской сетью и направлением быстрой доставки товаров.

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По словам генерального директора Uber Дара Хосровшахи, объединение платформ позволит сделать доставку более доступной и надежной для миллионов людей в самых динамичных экономиках мира, а также создать больше возможностей для продавцов и курьеров.

Для Украины сделка означает, что Glovo Украина, входящая в число бизнесов Delivery Hero, после завершения процесса перейдет под контроль Uber.

При этом в Delivery Hero подчеркнули, что до закрытия сделки компании продолжат работать независимо друг от друга. Завершение приобретения ожидается во второй половине 2027 года после получения необходимых разрешений и выполнения других условий сделки.

В рамках договоренностей Uber также обязалась сохранить штаб-квартиру Delivery Hero в Берлине, не сокращать персонал как минимум до 2029 года и инвестировать 2 млрд евро в Германию в течение следующих пяти лет.

Магазины в Украине – последние новости

В начале июня стало известно, что польская сеть магазинов Pepco официально объявила об открытии в Украине во второй половине 2026 года.

Ранее сообщалось, что на рынке ритейла в Украине, по мнению аналитиков, крупные сети в настоящее время активно поглощают малый бизнес, который не выдерживает жесткой конкуренции и финансовых затрат. Такая ситуация связана с инфляцией и падением покупательной способности населения.

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