Рок-песня 1979 года стала культовым хитом: ее до сих пор слушают миллионы

В свое время трек возглавил хит-парады во многих странах.

Песня "Heart of Glass" 1979 года американской рок-группы Blondie стала хитом №1 и культовым гимном разбитых сердец, пишет журнал Parade.

Отмечается, что композиция стала международным хитом, а альбом, в котором она была выпущена, превратился в настоящую классику.

Хотя впервые композиция вошла в культовый альбом группы Parallel Lines, выпущенный в 1978 году, настоящий мировой успех пришел к ней после релиза сингла в январе 1979-го. Именно тогда "Heart of Glass" поднялась на вершину чарта Billboard Hot 100. Кроме того, песня возглавила хит-парады во многих странах, окончательно закрепив за Blondie статус одной из самых влиятельных и узнаваемых групп конца 1970-х годов.

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Песня "Heart of Glass" - что важно знать

Авторами композиции стали Дебби Харри и Крис Стайн, однако к ее финальному звучанию музыканты пришли только спустя несколько лет работы над треком.

В песне рассказывается история отношений, которые начинаются с романтики, надежд и светлых ожиданий, но в итоге приводят к разочарованию и душевной боли.

Успех "Heart of Glass" стал важной вехой в карьере Blondie. Именно этот сингл впервые в истории группы занял первое место в американском чарте Billboard Hot 100. Благодаря композиции миллионы слушателей открыли для себя необычное звучание коллектива, который смело сочетал рок, поп, диско и элементы новой волны.

Кроме того, песня сыграла большую роль в успехе альбома Parallel Lines, сделав его одной из самых значимых пластинок своего времени наряду с такими хитами, как "One Way or Another", "Hanging on the Telephone" и "Sunday Girl".

Напомним, ранее УНИАН писал, какая 20-минутная рок-эпопея 1971 года остается классикой спустя полвека.

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