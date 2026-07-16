В Раде хотят усилить наказание за нечестную парковку на местах для людей с инвалидностью

Также предлагается ввести новый штраф – за неправомерное использование на транспортном средстве опознавательного знака "Лицо с инвалидностью".

В Верховной Раде Украины предлагают ужесточить наказание для водителей, которые безосновательно паркуются на местах для людей с инвалидностью.

Об этом говорится в зарегистрированном в парламенте законопроекте, авторами которого является группа депутатов, о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно ужесточения ответственности за нарушение правил остановки, стоянки и парковки на местах, предназначенных для людей с инвалидностью (№ 15403).

Законопроектом устанавливается, что остановка или стоянка транспортных средств на местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками или дорожной разметкой (где разрешена остановка или стоянка только транспортных средств, которыми управляют водители с инвалидностью или водители, перевозящие лиц с инвалидностью, за исключением случаев вынужденной стоянки), без установленного на них опознавательного знака "Лицо с инвалидностью", а также создание препятствий таким водителям при остановке или стоянке – влечет за собой наложение штрафа в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (1 тысяча 700 грн).

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В действующей редакции закона речь идет о штрафе в размере от 60 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1 тыс. 20 до 1 тыс. 700 грн).

Кроме того, законопроектом предлагается установить новый штраф – за неправомерное использование на транспортном средстве опознавательного знака "Лицо с инвалидностью". Это повлечет за собой наложение штрафа в размере 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 5 тыс. 100 грн.

Предыдущие решения Рады

Как сообщал УНИАН, 14 июля ВР приняла в первом чтении законопроект, который ужесточает ответственность за изготовление и распространение детской порнографии, а также делает шаг к декриминализации порнографического контента для совершеннолетних.

Так, законопроектом, в частности, предлагается декриминализировать ввоз, хранение, перевозку, изготовление, пересылку или иное перемещение, а также сбыт и распространение произведений, изображений или других предметов порнографического характера, кино- и видеопродукции, компьютерных программ порнографического характера для совершеннолетних лиц.

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