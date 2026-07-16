Украина не причастна к гибели главного инженера ЗАЭС в результате удара дрона, – МИД

Ранее Россия обвинила Украину в гибели главного инженера.

Министерство иностранных дел Украины отвергает безосновательные обвинения Российской Федерации в якобы причастности Украины к гибели человека в результате удара дрона вблизи временно оккупированной Запорожской атомной электростанции. Об этом говорится в заявлении МИД.

"Никаких независимых подтверждений российской версии или доказательств причастности Украины представлено не было, а информация российских оккупационных структур не может считаться достоверной", – говорится в заявлении.

Как отмечает МИД, важно учитывать более широкий контекст российских обвинений, а именно постоянное и целенаправленное нагнетание Россией ситуации вокруг ЗАЭС и города Энергодар, российские атаки на работников станции, ее объекты и гражданскую инфраструктуру города, запугивание международного сообщества угрозой ядерного инцидента и попытки представить Украину как источник опасности. Кроме того, параллельно российская сторона усиливает политическое давление на Генерального директора МАГАТЭ, пытаясь возложить на Украину ответственность за последствия российской оккупации.

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"Первопричиной всех угроз вокруг Запорожской АЭС остается её незаконный захват, милитаризация и использование Российской Федерацией в военных целях. Совет управляющих и Генеральная конференция МАГАТЭ неоднократно требовали от России вывести со станции весь военный и другой неавторизованный персонал, прекратить незаконное управление ЗАЭС и вернуть ее под полный контроль компетентных органов Украины", – говорится в заявлении.

В частности, отмечается, что Москва сознательно игнорирует эти решения, продолжая удерживать на украинском ядерном объекте свои войска, представителей "Росатома", созданную ею оккупационную администрацию и не отказывается от планов интеграции в Единую энергетическую систему РФ.

"Украина ожидает, что Секретариат МАГАТЭ будет придерживаться принципов объективности, беспристрастности и фактологической взвешенности, будет избегать действий, которые могут быть расценены как легитимация российской оккупационной администрации на ЗАЭС", – отмечается в заявлении.

Вместе с тем Украина призывает международное сообщество не поддаваться российским информационным манипуляциям и усилить давление на государство-агрессора с целью выполнения им решений Совета управляющих и Генеральной конференции МАГАТЭ, демилитаризации и деоккупации ЗАЭС и города Энергодар, а также скорейшего возвращения станции под полный контроль её законного украинского оператора – АО "НАЭК "Энергоатом"".

"Возвращение станции под полный украинский контроль – это не политическое пожелание, а безальтернативное требование международного права и необходимое условие сохранения ядерной безопасности в Европе", – говорится в заключительной части заявления.

Смерть инженера ЗАЭС

По данным Reuters, ранее Российская Федерация выступила с заявлением о том, что главный инженер на оккупированной Запорожской АЭС якобы погиб от удара дрона возле станции. Главный инженер Александр Яковлев находился в служебном автомобиле с водителем между территорией АЭС и городом Энергодар.

Еще раньше, 4 июня, Запорожская ТЭС, обеспечивающая передачу электроэнергии на атомную станцию, подверглась мощной атаке.

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