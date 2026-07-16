Обзор 'Одиссеи': удалось ли Нолану заставить критиканов замолчать

УНИАН делится впечатлениями об одном из самых ожидаемых фильмов 2026 года.

16 июля 2026 года в украинский прокат выходит эпическое приключенческое фэнтези "Одиссея" (The Odyssey) от одного из самых влиятельных режиссеров современности Кристофера Нолана. Еще до премьеры фильм подвергся критике из-за актерского состава и искажения первоисточника. Была ли она оправданной, читайте в обзоре УНИАН.

Немного предыстории

Каждый новый фильм оскароносного Кристофера Нолана ("Начало", "Интерстеллар", "Дюнкерк", "Тенет", "Оппенгеймер", трилогия "Темный рыцарь") привлекает огромное внимание публики – его либо обожают, либо ненавидят, но равнодушным точно никто не остается. Критики любят Нолана, а критиканы всегда найдут, к чему придраться.

Но в случае с "Одиссеей" шквал претензий обрушился на Нолана еще на стадии съемок. Сначала фильм критиковали за сеттинг в городе Дахла в Западной Сахаре, который уже 50 лет находится под оккупацией Марокко, мол, это может способствовать нормализации десятилетий репрессий. Далее Нолана критиковали якобы за неуважение к первоисточнику, еще больше споров вызвал актерский состав, но к этому мы вернемся чуть позже.

Видео дня

О чем фильм

Итак, новый фильм Нолана основан на одноименном древнегреческом эпосе Гомера, написанном примерно в 7-8 веках до нашей эры. Впрочем, в отличие от оригинала, сюжет фильма в первую очередь сосредоточен на скитаниях Одиссея, правителя Итаки и одного из главных участников Троянской войны (именно он придумал трюк с конем), на пути домой. При этом эти события вместо 40 дней охватывают почти десяток лет (то есть если в оригинале, с учетом Троянской войны, его не было дома чуть больше 10 лет, то в фильме – почти 20).

За эти долгие годы поиска пути домой Одиссей пережил встречи с циклопом, воинами-великанами, богиней Афиной, нимфой Калисто, колдуньей Цирцеей, сиренами, пророками, душами павших воинов, а также потерял всех своих побратимов. При этом ключевые сцены из оригинала сохраняются, но больший акцент делается не на героизме Одиссея, а на осознании им последствий своих действий, приведших к гибели тысяч.

В то же время заметно изменена сюжетная линия с Калисто, которая в итоге отпускает Одиссея не по велению богов, а потому, что он наконец был готов вернуться домой.

Зато путешествиям Телемаха уделено гораздо меньше времени, чем в первоисточнике – фактически полноценно освещается лишь его визит к царю Спарты Менелаю и его жене Елене.

Спорный актерский состав

Пожалуй, больше всего споров вызвал актерский состав "Одиссеи" – наличие большого количества актеров разных рас возмутило консерваторов, пуристов и маговцев во главе с Илоном Маском. Но раз уж на то пошло, то почему-то никого не огорчает, что ни на одну из главных ролей ни в этом, ни в большинстве предыдущих фильмов об античном мире, собственно, не пригласили настоящих греков. К слову, сами греки в большинстве своем более спокойно относятся к подобным экспериментам, как и к различным интерпретациям классики.

Если же говорить объективно и по сути, без сентиментов и эмоций, – актеры в подавляющем большинстве были на своих местах и прекрасно справились со своей работой.

Главная звезда фильма – лауреат "Оскара" Мэтт Деймон ("Умница Уилл Хантинг", "Догма", "Талантливый мистер Рипли", "Марсианин", "Форд против Феррари", "Последняя дуэль", "Эйр"). Ради роли Одиссея 55-летний актер похудел более чем на 10 килограммов благодаря тренировкам и строгой диете, а также год ходил с настоящей бородой, ведь Нолан решил, что бутафорская будет выглядеть нереалистично. Но, конечно, дело не только в физической трансформации – это действительно мощная в эмоциональном плане работа, которая, несомненно, должна быть отмечена номинациями и наградами.

В то же время образ его сына Телемаха воплотил Том Холланд ("Дьявол навсегда", "Черри", франшизы "Человек-паук", "Мстители"), а его жену Пенелопу сыграла Энн Хэттауэй ("Дневники принцессы", "Темный рыцарь возвращается", "Интерстеллар", "Отверженные", "Дьявол носит Прада").

Между тем, Роберт Паттинсон ("Бэтмен", "Микки-17", "Маяк", "Тенет", "Драма", франшиза "Сумерки") очень убедительно воплотил образ подлого Антиноя – одного из ухажеров Пенелопы, хитрого и лживого уклониста в юбке, презирающего законы и готового на все ради достижения своих целей, то есть власти над Итакой.

Отдельной похвалы заслуживает Джон Легвизамо ("Супербратья Марио", "Путь Карлито", "Ромео+Джульетта", "Меню"), воплотивший образ Эвмея – слепого верного слуги Одиссея на острове Итака, одного из немногих, кто остался ему верен и поддерживал Телемаха в отсутствие отца.

Еще несколько ярких персонажей – Зендея ("Соперницы", франшизы "Человек-паук", "Дюна", сериал "Эйфория"), которая сыграла богиню мудрости и войны Афину, сопровождавшую Одиссея на протяжении всего его пути, Шарлиз Терон ("Адвокат дьявола", "Монстр", "Прометей", "Безумный Макс: Дорога ярости", "Сенсация", франшизы "Старая гвардия", "Форсаж"), сыгравшая влюбленную нимфу Калисто, которая удерживала героя на своем острове на протяжении многих лет, и Джон Бернтал ("Ярость", "Аутсайдеры", "Аудитор", сериалы "Ходячие мертвецы", "Каратель", "Смельчак: Рожденный заново"), который воплотил образ царя Спарты Менелая.

Тем временем Миа Гот ("Суспирия", "Х", "Перл", "МаХХХин", "Бесконечный бассейн") сыграла служанку-предательницу Меланто, а актер-режиссер Бенни Сафди ("Хорошие времена", "Лакричная пицца", "Оппенгеймер") воплотил образ царя Микен Агамемнона, возглавлявшего войну против Трои – к слову, его доспехи и внешний вид были самыми эффектными, настоящее произведение искусства.

Ну и самая скандальная история – Люпита Нионго ("12 лет рабства", "Черная пантера", "Мы", "Тихое место: День первый") в роли Елены Троянской, точнее, одновременно в двух ролях, ведь она также играет ее сестру-близняшку Клитемнестру, жену Агамемнона. Если отбросить пуризм и расизм, то она прекрасная и очень красивая актриса, но здесь мы оставим право каждому составить свое мнение.

Разве что несколько выбивался Эллиот Пейдж ("Джуно", "Начало", франшиза "Люди Икс", сериал "Академия Амбрелла") – и дело не в том, кем он был еще несколько лет назад внешне. К слову, несмотря на слухи, в "Одиссее" актер играл не Ахилла, а юного воина Синона, который добровольно-принудительно вступил в армию вместо трусливого Антиноя и оставался верным Одиссею до самого конца. Именно этот персонаж остался ждать возле Троянского коня и, ценой собственной жизни, убедил троянцев завезти его в город. Вероятно, выбор хрупкого Пейджа на эту роль был продиктован тем, что он сойдет за юношу, да и голос у него выше. Но вот проблема в том, что лицо у актера все же уже не настолько подростковое, и в сочетании с не очень удачным подбором голоса и интонаций в украинском дубляже этот персонаж выглядел не совсем органично. Возможно, в оригинале ситуация иная.

Реакция на фильм

Мировая премьера "Одиссеи" состоялась 6 июля 2026 года в Лондоне, и первые отзывы критиков о ней оказались исключительно положительными.

Первые оценки на киноагрегаторах тоже вселяют оптимизм. На данный момент на Rotten Tomatoes у фильма 96% одобрения критиков с отметкой "Сертифицированная свежесть", тогда как на Metacritic кинообозреватели оценили его в 88 из 100 баллов, что соответствует характеристике "всеобщее признание".

"Возрождая древнее приключение с грандиозным размахом и безупречной игрой благодаря колоссальному актерскому ансамблю, "Одиссея" Кристофера Нолана наполняет миф первобытными человеческими чувствами", – таков консенсус критиков на Rotten Tomatoes.

Наш вердикт

Возможно, автор этого обзора несколько предвзята, ведь в целом благосклонно относится к творчеству Кристофера Нолана, но будем честны – фильм получился шикарным! Эти эпические мрачные натурные съемки ("Одиссею" снимали в Марокко, Греции, Италии, Исландии, Шотландии и Западной Сахаре) с великолепными актерами и костюмами, которые атмосферно дополняет музыка от оскароносного Людвига Йоранссона! Наблюдая за тем, что происходит на экране, даже не замечаешь, как пролетают почти три часа экранного времени.

Да, "Одиссея" не в полной мере следует оригиналу (ну, да, а "Троя" Вольфганга Петерсена, которую так любят противопоставлять фильму Нолана консерваторы, прямо-таки очень точно следует оригиналу). Но она интерпретирует его с уважением к первоисточнику, адаптируя при этом к проблемам современности. Трагедия войны и последствия разрушения устоявшегося мирового порядка – это те темы, которые находят отклик у нас сегодня. Одиссей здесь – не гениальный дипломат и герой войны. Он тот, кто пожертвовал тысячами людей ради сомнительной цели, на своем пути убивая и грабя мирных (циклопа-фермера вообще жалко). Вот только после десятка лет скитаний он осознал, что натворил, и принял за это ответственность (и наказание) – в жизни такое, увы, невозможно.

Ну а тем, кто критикует фильм еще до выхода, советуем все же сходить и посмотреть его – ну чтобы если не изменить мнение, то хотя бы критиковать с чистой совестью, а не вот это "не смотрел, но осуждаю".

Общая оценка – 9 из 10 баллов.

***

О других киноновинках недели читайте в нашем отдельном обзоре. Также вы можете ознакомиться с подборкой самых интересных сериалов июля 2026 года.