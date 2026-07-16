В Украине ужесточат проверки качества автомобилей и запчастей: кого это коснется

Особое внимание будет уделено запчастям, производимыми в странах Азии.

В Украине ужесточат проверки качества транспортных средств и автомобильного оборудования. Об этом сообщила пресс-служба "Укртрансбезопасности".

Отмечается, что контроль будет касаться новых автомобилей, запчастей и оборудования, которые поступают в обращение на украинском рынке. Особое внимание будет уделено запчастям, производителями которых являются страны Азии.

"Главная цель мер – предотвратить ввод в оборот и поступление на рынок продукции, которая может представлять риск для жизни или здоровья людей и не соответствует установленным требованиям", – говорится в сообщении.

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В ходе мероприятий будет тщательно проверяться:

наличие документов, подтверждающих соответствие продукции установленным требованиям;

правильность нанесения знаков соответствия техническим регламентам и другой обязательной маркировки;

информация о производителе, импортере или уполномоченном представителе;

соблюдение субъектами хозяйствования требований законодательства относительно введения продукции в оборот и ее предоставления на рынке.

В пресс-службе "Укртрансбезопасности" также призвали производителей, импортеров и дистрибьюторов автопродукции ответственно относиться к соблюдению законодательства и проверить наличие должным образом оформленной сопроводительной документации.

Изменения для водителей – важные новости

Как писал УНИАН, в парламенте предлагают ужесточить наказание для водителей, которые безосновательно паркуются на местах для людей с инвалидностью. В действующей версии закона речь идет о штрафе в размере от 1,2 тыс. до 1,7 тыс. грн.

8 июля стало известно, что в Украине приняли изменения в правила выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами. Так, в Украине ввели новые сроки действия водительских удостоверений и обязательное регулярное подтверждение состояния здоровья при их обмене.

Ранее сообщалось, что в Украине планировали изменить правила в сфере дорожного законодательства. Предусматривалось появление обновленной системы категорий водительских прав, а также пересмотр возрастных условий их получения.

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