Риски для инвестиций и восстановления: в Верховной Раде призвали правительство отказаться от повышения грузовых тарифов

Повышение грузовых тарифов "Укрзализныци" без системной реформы компании приведет к ухудшению инвестиционной репутации и лишь усугубит кризисные явления в экономике, так как повлечет за собой сокращение перевозок, потерю производства и уменьшение доходов самой железной дороги. Об этом говорили участники рабочей группы ВР на совещании, посвященном наработке решений для повышения эффективности управления предприятиями государственного сектора экономики.

В ходе обсуждения участники совещания подчеркнули, что грузовые перевозки уже длительное время остаются основным источником финансирования убыточных пассажирских перевозок и других системных проблем компании. В то же время именно промышленность и экспортеры сегодня работают в чрезвычайно сложных условиях войны, поэтому дополнительное тарифное давление может стать критическим для многих предприятий.

В частности, в Федерации работодателей транспорта обратили внимание на то, что еще до начала полномасштабной войны постоянное повышение тарифов уже приводило к потере грузовой базы. В частности, в период с 2015 по 2021 год объемы железнодорожных перевозок сократились с 350 млн до 314 млн тонн, тогда как автомобильные перевозки за этот период выросли почти на аналогичный объем. По мнению представителей бизнеса, это свидетельствует о прямой связи между ростом тарифов и оттоком грузов с железной дороги.

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Сейчас ситуация стала еще сложнее: в 2026 году "Укрзализныця", по прогнозам, перевезет около 161 млн тонн грузов против 314 млн тонн в довоенном 2021 году. Дальнейшее повышение тарифов, по их мнению, может привести уже не только к переходу грузов на автомобильный транспорт, но и к остановке части предприятий, которые больше не смогут компенсировать рост логистических расходов.

Особое внимание участники уделили рискам для инвестиций: представители добывающей отрасли подчеркнули, что Украина уже имеет договоренности с Европейским Союзом о развитии критически важных минералов и реализации соглашения с США. В настоящее время реализуется около 20 новых инвестиционных проектов, стоимость каждого из которых превышает 150 млн долларов. Однако логистика составляет до 50–60 % себестоимости продукции, поэтому новое повышение тарифов может поставить реализацию этих проектов под угрозу.

Также в ходе совещания прозвучало мнение, что вопрос тарифов нельзя рассматривать отдельно от комплексной реформы "Укрзализныци": государству необходимо определить долгосрочную модель финансирования пассажирских перевозок, провести аудит непрофильных активов компании, оценить возможность их приватизации или передачи местным общинам, а также подготовить стратегию развития железнодорожного транспорта с учетом европейских подходов.

Кроме того, было предложено провести сравнительный анализ украинских грузовых тарифов со странами Европейского Союза и оценить конкурентоспособность железнодорожного транспорта по сравнению с автомобильными перевозками.

Участники совещания пришли к выводу, что финансовые проблемы "Укрзализныци" не могут решаться исключительно за счет грузоотправителей. По их мнению, необходимо разработать сбалансированную модель, которая будет предусматривать участие государства в финансировании социальных функций перевозчика, повышение эффективности работы компании и прогнозируемую тарифную политику. Именно после подготовки такой стратегии, отметили участники, можно вернуться к вопросу пересмотра тарифов.

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