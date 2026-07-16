Цены на топливо в РФ стремительно растут: это станет проблемой перед выборами, – Bloomberg

В России наблюдается беспрецедентное падение объемов переработки нефти.

Цены на бензин и дизельное топливо в России продолжают расти из-за непрекращающихся атак украинских дронов, которые вынуждают нефтеперерабатывающие заводы страны сокращать или останавливать производство. Это усугубляет дефицит топлива на внутреннем рынке, пишет Bloomberg.

Отмечается, что средние розничные цены на бензин за неделю выросли на 2,3% до 75,84 руб. (0,98 долл.) за литр в период с 7 по 13 июля. Данные Федеральной службы государственной статистики России свидетельствуют, что стоимость дизельного топлива на заправках поднялась на 3,2% до 91,21 руб. за литр.

Таким образом, в России наблюдается беспрецедентное падение объемов переработки нефти до самого низкого уровня за последние более чем 21 год из-за почти ежедневных украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

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В сочетании с высоким сезонным спросом на нефтепродукты это вынудило правительство запретить практически весь экспорт дизельного топлива, бензина и авиационного топлива. Региональные власти по всей стране также ввели нормирование топлива, чтобы предотвратить панические закупки.

Ситуация усиливает давление на Кремль, который готовится к парламентским выборам в сентябре, а также на Центральный банк РФ, ранее предупреждавший о росте инфляционных рисков из-за падения производства топлива и возможной паузы в цикле смягчения денежно-кредитной политики.

С начала года розничные цены на бензин и дизельное топливо выросли на 16,4% и 18%, тогда как инфляция составила 4,64%. Средняя цена бензина в столице России достигла 72,84 руб. за литр, а в Санкт-Петербурге – 70,75 руб. за литр.

Рост цен на топливо также оказывает "существенное влияние" на стоимость других товаров и услуг, отметил Центробанк в своем ежемесячном отчете об экономических тенденциях. Масштаб возможных вторичных эффектов в значительной степени будет зависеть от того, как долго продлится шок предложения на топливном рынке.

По оценкам Международного энергетического агентства, "безумная волна украинских атак" с начала мая затронула более половины нефтеперерабатывающих мощностей России. По данным агентства, в июне российские заводы перерабатывали 3,8 млн баррелей в сутки, что почти на треть меньше, чем год назад.

С мая украинские войска совершили более 40 атак на российские объекты по производству топлива, поразив как минимум 23 из 34 крупных нефтеперерабатывающих заводов, которые в основном связаны с ведущими нефтедобывающими компаниями страны.

Украинские атаки дронов по России – последние новости

15 июля стало известно, что один из крупнейших в РФ нефтехимических комплексов "Салават" остановил работу после атаки украинских дронов. Предприятие в Салавате производит бензин, дизельное топливо, керосин и другие нефтепродукты, а также сжиженные газы, бутиловые спирты, полиэтилен, полистирол и аммиак.

Ранее издание Foreign Policy писало, что по всей стране способность России перерабатывать сырую нефть в нефтепродукты явно ухудшилась в результате атак Украины.

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