Сколько весят все муравьи на Земле: результат подсчетов удивил ученых

На Земле живёт примерно 20 квадриллионов муравьев.

Ученые подсчитали вес всех муравьев на Земле, и получили поистине поразительные результаты. Оказывается, общий вес всех муравьев примерно равен суммарному весу всех диких млекопитающих и птиц.

Как пишет spacedaily.com, согласно данным исследователей, в любой момент времени на Земле живёт примерно 20 квадриллионов муравьев, вес которых составляет около 12 мегатонн сухого углерода – примерно столько же, сколько и суммарная биомасса всех диких млекопитающих и диких птиц на планете. Это примерно 2,5 миллиона муравьев на каждого живого человека.

Если бы каждого муравья на Земле выложили в ряд, и длина линии составляла пять миллиметров, она протянулась бы примерно на 100 миллиардов километров – примерно в 670 раз больше расстояния от Земли до Солнца.

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Первая перепись в истории

Ученые собрали 489 отдельных полевых исследований со всех континентов, кроме Антарктиды, охватывающих тропические леса, саванны, пустыни, бореальные леса и городские парки. Исследователи десятилетиями подсчитывали муравьев, используя ловушки и образцы опавшей листвы.

Когда они сложили общие цифры, то получилось невероятное число - 20 квадриллионов особей, весящих 12 мегатонн сухого углерода. Это больше примерно пятая часть биомассы человечества.

Инженеры под вашими ногами

Полевые исследования в бразильской саванне показали, что колонии муравьев рода Atta выкапывают от 8 до 40 тонн почвы на гектар в год, в зависимости от плотности колонии. В амазонских тропических лесах муравьи-листорезы обрезают и перерабатывают около 17 процентов листвы - больше, чем любое крупное травоядное млекопитающее на континенте.

При этом перепись показала, что муравьи распределены неравномерно. Тропические леса и тропические саванны содержат основную часть биомассы – около двух третей от общей мировой. На одном гектаре амазонских тропических лесов может обитать более восьми миллионов особей муравьев.

Численность резко снижается по направлению к полюсам. В бореальных лесах содержится лишь малая часть тропической плотности. В тундре их почти нет. Эта закономерность связана с температурой и продуктивностью: теплее, влажнее, больше растительной массы, больше муравьев.

Муравьи настолько многочисленны и питательны, что млекопитающие эволюционировали, чтобы питаться почти исключительно ими, по меньшей мере 12 раз после вымирания динозавров. Муравьеды, трубкозубы, панголины, намбаты, ехидны, медведи-ленивцы, земляные волки - у всех произошли одни и те же изменения: язык удлиняется, зубы уменьшаются, когти утолщаются для разрывания гнезд.

Ранее УНИАН рассказывал о необычном грибке-паразите, который превращает муравьев в "зомби". Паразит из рода Ophiocordyceps использует биологически активные соединения, чтобы взять под контроль нервную систему муравья и заставить его взобраться на самый высокий лист, где тот и умирает. Затем из его головы вырываются споры грибка.

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