Провал на $1 млрд: Россия отправляет на металлолом свой единственный авианосец

После девяти лет ремонта и затрат в размере около 1 млрд долларов единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" может так и не вернуться в строй.

После девяти лет безуспешного ремонта и затрат, которые оцениваются примерно в 1 миллиард долларов, Россия может окончательно отказаться от своего единственного авианосца "Адмирал Кузнецов". Корабль, находящийся вне строя с 2017 года, все чаще называют символом системных проблем российского военно-морского флота, пишет 19FortyFive.

После возвращения из сирийской кампании "Адмирал Кузнецов" был отправлен на модернизацию, однако ремонт сопровождался серией аварий.

В 2018 году затонул плавучий док ПД-50, в котором находился авианосец. Во время инцидента 70-тонный кран пробил полетную палубу, а один работник погиб. После потери дока Россия фактически осталась без возможности полноценно ремонтировать корабль.

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Вскоре на борту произошел масштабный пожар из-за нарушения правил при сварочных работах. Погибли два человека, еще как минимум 12 получили ранения. Еще один пожар вспыхнул в 2022 году, а в 2021-м руководителя судоремонтного предприятия арестовали за хищение средств, выделенных на модернизацию авианосца.

От ремонта до списания

В течение нескольких лет сроки возвращения корабля в строй неоднократно переносились. К лету 2025 года, по данным аналитиков, российское военно-морское руководство фактически отказалось от планов восстановления авианосца.

"Кузнецов" остается пришвартованным в Мурманске. Из-за санкций возникли проблемы с закупкой комплектующих, а ремонт стал экономически неоправданным. Дополнительным фактором стала война против Украины, которая сместила приоритеты российского военного бюджета.

По оценкам экспертов, корабль вряд ли удастся продать другой стране из-за его технического состояния, поэтому наиболее вероятным вариантом называют утилизацию.

Символ упадка российского флота

В случае списания "Адмирала Кузнецова" Россия останется без единого действующего авианосца. Это существенно ограничивает возможности Кремля демонстрировать военно-морское присутствие вдали от собственных берегов и создавать авианосные ударные группы, которыми располагают ведущие морские державы.

Аналитики отмечают, что Москва все больше вынуждена делать ставку на подводный флот, ракеты и морские беспилотники, ведь поддерживать авианосную программу страна больше не способна.

Показателен и пример Китая. Построенный по аналогичному проекту бывший советский авианосец "Варяг" после модернизации стал первым китайским авианосцем "Ляонин", тогда как российский "Адмирал Кузнецов" за десятилетие так и не смог вернуться в строй.

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