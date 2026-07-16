Дыра в бюджете России превысит прогноз более чем на 1 триллион рублей, - Reuters

Западные эксперты считают, что это связано с ростом расходов на войну против Украины.

Дефицит федерального бюджета Российской Федерации в 2026 году может превысить официальные планы более чем на один триллион рублей (12,85 млрд долларов). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительственный бюджетный портал РФ.

По прогнозам, в этом году федеральные расходы составят 45,11 трлн рублей (около 580 млрд долларов), тогда как в бюджетном законе предусмотрено 44,07 трлн рублей (около 570 млрд долларов). Прогнозируемые доходы остаются неизменными – на уровне 40,28 трлн рублей (520 млрд долларов), что означает дефицит бюджета в размере 4,83 трлн рублей (62 млрд долларов). В то же время закон о бюджете предусматривает дефицит в 3,79 трлн рублей (49 млрд долларов), или 1,6 % ВВП.

По данным Министерства финансов РФ, в первом полугодии дефицит бюджета России составил 5,73 трлн рублей (74 млрд долларов), или 2,5 % ВВП. Это в 1,7 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

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Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что дефицит "несколько" превысит официальный целевой показатель, но заверил, что это не приведет к существенному увеличению внутренних заимствований.

Бюджетный дефицит также будет оставаться выше, чем планировалось ранее, в течение следующих двух лет. Министерство финансов отложило достижение нулевого первичного бюджетного дефицита, как того требует фискальное правило России, до 2029 года.

Отметим, что в 2025 году дефицит бюджета России почти в пять раз превысил официальный показатель, достигнув 5,7 трлн рублей (74 млрд долларов), или 2,6 % ВВП. Это самый высокий уровень со времён пандемии 2020 года.

На что Россия тратит деньги

Рост бюджетных расходов РФ западные аналитики связывают прежде всего с войной против Украины.

Ранее обозреватели Defense News Дэвид Хендерсон и Райан Салливан проанализировали все российские расходы и пришли к выводу, что по состоянию на начало года реальная стоимость войны для России составляла около 2,5 трлн долларов. Эта сумма является совокупной и включает человеческий капитал, потери военной техники, операционные расходы и недополученный ВВП.

Сообщалось также, что из-за войны экономика РФ, объем которой составляет около 3 трлн долларов, резко замедлилась: примерно до 1% роста в прошлом году по сравнению с 4,9% в 2024 году.

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