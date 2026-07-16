Беспилотный истребитель США впервые произвел выстрел ракетой 'воздух-воздух' AMRAAM (видео)

YFQ-44A – один из двух беспилотных летательных аппаратов серии Collaborative Combat Aircraft, производство которых было одобрено в июне.

Беспилотный истребитель YFQ-44A, созданный компанией Anduril в рамках программы Collaborative Combat Aircraft (CCA), впервые запустил ракету класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM. Соответствующее видео в сети X опубликовал сам производитель.

После взлета с авиабазы "Эдвардс" беспилотник с помощью программного обеспечения Lattice получил данные о цели и произвел запуск ракеты AIM-120 по виртуальной цели, находившейся за пределами его прямой видимости.

Испытания стали важным этапом в развитии программы CCA. YFQ-44A является одним из двух беспилотников Collaborative Combat Aircraft (так называемых "верных ведомых"), производство которых в июне было одобрено для формирования смешанного флота беспилотных истребителей США.

YFQ-44A имеет длину 6,1 метра, размах крыльев 5,2 метра и максимальную взлетную массу более 2,2 тонны.

В будущем такие БПЛА смогут атаковать воздушные и наземные цели собственным вооружением, а также выполнять роль разведчиков и воздушных узлов связи.

По данным портала Defense Express, другой участник программы CCA – компания General Atomics с беспилотником YFQ-42A – планирует провести первые боевые пуски до конца этого года. В компании сообщили, что ракеты будут запускаться из внутреннего отсека дрона (YFQ-44A, как видно на обнародованных кадрах, использовал внешние пилоны).

Портал напоминает, что YFQ-44A – не первый беспилотник, на котором испытывалась ракета AIM-120 AMRAAM. Еще в прошлом году австралийский MQ-28 Ghost Bat от Boeing во время испытаний успешно поразил воздушную цель этой же ракетой.

Еще одним примером развития беспилотных истребителей является турецкий Kızılelma. Во время имитационных испытаний в ноябре прошлого года он условно поразил истребитель F-16 ракетой класса "воздух-воздух" Gökdoğan.

Американские истребители – другие новости

Несмотря на стремительное развитие беспилотной авиации, американцы не спешат отказываться от пилотируемых самолетов. Перспективный истребитель шестого поколения для ВВС США F-47 будет иметь как минимум одного пилота. Не исключено появление двухместной версии самолета.

Истребитель шестого поколения для американского флота также изображают пилотируемым. В то же время нет гарантий, что он увидит свет – в США может просто не хватить средств на реализацию двух амбициозных программ в сфере боевой авиации.

Вас также могут заинтересовать новости: