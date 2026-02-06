Европа создаст гигантский воздушный авианосец: когда именно самолет увидит свет

США и Китай уже начали экспериментировать с похожими концептами авианосцев для БПЛА.

Компания Airbus планирует к 2029 году представить концептуальную версию транспортного самолета A400M, разработанную специально для использования дронов и нанесения ударов на большие расстояния. Об этом сообщает Bloomberg.

Самолет будет использовать модульную систему для загрузки дронов. "Материнское" воздушное судно сможет перевозить 50 БПЛА.

"Мы можем развернуть их как рой, – говорит руководитель программы A400M Герд Вебер. – Это предоставит нам возможности для глубоких ударов, которых у нас до сих пор не было".

Базовый A400M – это современный четырехмоторный турбовинтовой самолет, который совершил первый полет в 2009 году. Эксплуатировать машину начали в 2013 году.

A400M создавался как тактический военно-транспортный самолет, однако в последние годы его модернизировали, в частности, для пожаротушения, а также координации беспилотных комплексов.

Концепция воздушного авианосца набирает популярность в последнее время, что связано, в первую очередь, с развитием беспилотных систем. Ранее США и Китай уже начали экспериментировать с похожими концептами авианосцев для беспилотников.

Так, недавно Китай осуществил первый полет аппарата "Цзютянь" – сверхбольшого беспилотника, который называют "летающим авианосцем дронов".

Машина способна перевозить до шести тонн вооружения. Она имеет восемь точек подвески для управляемых бомб, ракет класса "воздух-воздух", противокорабельных ракет и беспилотников-камикадзе.

Одна из ключевых особенностей аппарата – возможность транспортировать в фюзеляже более 100 малых дронов.

Напомним, ранее УНИАН сообщил, что Китай помогает России наращивать производство ударных БПЛА.

