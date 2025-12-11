Китай впервые поднял в небо гигантский 'авианосец дронов', - Bloomberg

Пекин демонстрирует растущее превосходство беспилотных технологий на фоне военной модернизации.

Китай совершил первый полет "Цзютянь" - сверхбольшим беспилотником, который в стране уже называют "летающим авианосцем дронов". Как сообщает Bloomberg, отметив, что испытания состоялись в провинции Шэньси.

Беспилотник "Цзютянь" ("Девять небес") сравнивают с авианосцем из-за его способности запускать большое количество беспилотников и ракет. Это самая большая известная платформа такого типа в мире. Машина может перевозить до шести тонн вооружения, имеет восемь точек подвески для управляемых бомб, ракет "воздух-воздух", противокорабельных ракет и даже беспилотников-камикадзе.

Одной из ключевых особенностей является возможность транспортировать во фюзеляже более 100 малых дронов, которые запускаются роем для прорыва противовоздушной обороны противника. В то же время эксперты отмечают, что масштаб аппарата может уменьшать его малозаметность в бою.

"Цзютянь" впервые показали на авиасалоне в Чжухае в прошлом году. Беспилотник производит государственная компания Xi'an Chida Aircraft Parts Manufacturing Co. Ltd. Прежде чем его поставят на вооружение Народно-освободительной армии, самолет должен пройти ряд дополнительных испытаний.

Модернизация армии и антикоррупционные чистки

Китай активизирует развитие беспилотных систем, параллельно демонстрируя новое вооружение - от десантных кораблей до боевых дронов, представленных на параде в Пекине в сентябре с участием Си Цзиньпина. Так Пекин продолжает курс на укрепление своего военного потенциала и соперничество с США.

В то же время в КНР продолжаются масштабные военные чистки. Американская разведка считает, что коррупция, в частности взяточничество в Ракетных войсках, подрывает обороноспособность и мешает амбициям Си, включая потенциальный сценарий вторжения на Тайвань.

Спрос на беспилотные системы резко вырос после начала полномасштабной войны России против Украины, где дроны доказали свою эффективность в уничтожении танков, кораблей и другой дорогостоящей техники. Китайская индустрия активно развивается - от гражданских производителей DJI и Easy Fly до крупных оборонных предприятий.

Новый "авианосец дронов" должен стать одной из самых мощных платформ Пекина в сфере беспилотных вооружений.

Как сообщал УНИАН, китайская компания Lingkong Tianxing представила новую гиперзвуковую ракету YKJ-1000, которая, по данным СМИ, уже серийно производится и демонстрирует характеристики, вызвавшие серьезную обеспокоенность у западных экспертов. Отмечается, что ракета способна преодолевать дистанцию до 1300 км и развивать скорость 5-7 Махов.

Стоимость одной ракеты оценивается примерно в 700 тысяч юаней (около 99 тысяч долларов) - почти столько же, сколько стоит российско-иранский дрон-камикадзе "Шахед". Это чрезвычайно низкая цена, особенно если учитывать, что ракета относится к гиперзвуковому оружию.

