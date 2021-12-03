Компания Gigabyte подняла цены почти на все модели Radeon RX 6000, пишут китайские СМИ.

Видеокарты для настольных ПК становятся все менее доступными буквально с каждым днем. Ежедневно их цены растут на 1%, и некоторые модели менее чем за год подорожали почти вдвое.

В конце ноября AMD уведомила своих партнёров, что стоимость графических процессоров линейки Radeon RX 6000 вырастет на 10%. На фоне этой новости компания Gigabyte подняла цены почти на все модели Radeon RX 6000, пишут китайские СМИ.

Повышение прайса пока не затронуло только флагманскую RX 6900 XT:

RX 6900 XT — цена осталась неизменной;

RX 6800 XT — цена увеличилась на 500 юаней (~2199 грн)

RX 6800 — цена увеличилась на 300 юаней (~1299 грн)

RX 6700 XT и RX 6600 XT — цена увеличилась на 100-200 юаней (~499-899 грн)

RX 6600 — цена увеличилась на 200 юаней (~899 грн)

Ожидается, что в скором времени примеру Gigabyte последуют и другие производители. Причиной роста цен стала TSMC, на чьих заводах производятся процессоры. Ситуацию усугубляет то, что их услугами пользуется 56% мирового рынка полупроводников. Ближайший конкурент Samsung производит 18% чипов, а остальные компании не дотягивают до доли в 10%.

Какая альтернатива для геймеров

Игровые облачные сервисы. Они позволяют играть в самые современные новинки и требовательные к техническим характеристикам игры даже на старом компьютере, или на смартфоне. Единственное, что вам нужно – это быстрый доступ к интернету.

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Одним из таких является GeForce Now. Он отличается от других аналогов тем, что в нём необязательно заново покупать игры. Пользователю достаточно синхронизировать с сервисом свой аккаунт в Steam, EGS или Ubisoft Connect, после чего можно запускать тайтлы прямо из своей библиотеки.

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Автор: Денис Пономаренко