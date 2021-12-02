В плане характеристик карта практически точная копия RTX 2060 Super.

После многочисленных утечек и слухов компания Nvidia наконец-то представила обновлённую версию видеокарты GeForce RTX 2060, выложив ее характеристики на своем официальном сайте.

В плане характеристик карта практически точная копия RTX 2060 Super. Из отличий от стандартной RTX 2060: больше ядер CUDA и 12 ГБ видеопамяти против 6 ГБ

Вот основные характеристики:

GPU – 12-нанометровый TU106 семейства Turing;

Ядра CUDA – 2176 против 1920 у базовой RTX 2060;

Частота GPU – 1470 МГц (базовая) и 1650 МГц (в режиме Boost);

Объём памяти – 12 ГБ (GDDR6);

Шина памяти – 192-битная (главное отличие от GeForce RTX 2060 Super);

Частота памяти – 14 ГГц;

TDP – 185 Вт (на 25 Вт больше, чем у RTX 2060 с 6 ГБ, и на 10 Вт больше, чем у RTX 2060 Super).

В продажу новинка поступит 7 декабря, как в версии Founders Edition, так и от сторонних производителей. Официальную цену видеокарты NVIDIA не озвучила, однако представитель компании сообщил изданию The Verge, что "это премиум-версия RTX 2060, и это будет отражено в цене".

RTX 2060 с 6 ГБ памяти была выпущена в 2019 году за 349 долларов (~9 500 грн). На данный момент в украинской рознице её продают по цене от 23 000 гривен. Стоимость обновлённой версии должна быть ещё выше.

Почему подорожали видеокарты

Дефицит видеокарт начал нарастать с начала осени прошлого 2020 года. С начала 2021 года цены на них выросли едва ли не в три раза.

Частично это связано с пандемией коронавируса и проблемы у производителей чипов - компаний Samsung и TSMC, которые не успевают покрыть растущий спрос.

Ситуацию сильно усугубил взрывной рост цен на криптовалюты. Майнеры начали скупать видеокарты и даже мощные игровые ноутбуки целыми партиями, не позволяя им доехать до магазинов.

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Автор: Денис Пономаренко