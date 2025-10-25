Разработка ракеты Zhuque-3 является самым амбициозным проектом компании на сегодняшний день и может потенциально изменить подход Китая к освоению космоса.

Китайская компания Landspace, которая набирает обороты в коммерческой космической отрасли страны готовится к первому орбитальному полету своей ракеты Zhuque-3. И она совершила большой прорыв, проведя первое испытание этой многоразовой ракеты.

Как рассказывает ресурс Daily Galaxy, компания Landspace была основана в 2015 году. Ее целью является создание надежных и экономически эффективных ракет для коммерческих и государственных миссий.

Первая попытка компании выйти на орбиту с помощью ракеты Zhuque-1, осуществленная в 2018 году, была провальной. Тогда она сосредоточилась на более амбициозной ракете Zhuque-2, работающей на метане и жидком кислороде. И этот подход себя оправдал. Уже в 2023 году состоялся успешный запуск ракеты. Тогда Landspace стала первой компанией, которая вышла на орбиту с помощью такой комбинации топлива.

"Разработка ракеты Zhuque-3 является самым амбициозным проектом компании на сегодняшний день и может потенциально изменить подход Китая к освоению космоса. Ракета разработана как многоразовая, что является важной особенностью, которая поможет уменьшить расходы и воздействие на окружающую среду, подобно прорывам, достигнутым SpaceX", – говорится в материале.

Отмечается, что Zhuque-3 является двухступенчатой ракетой с грузоподъемностью 21 000 килограммов на низкую околоземную орбиту (LEO) в однократном режиме.

Недавно команда провела полномасштабные репетиции заправки топливом и статические испытания двигателей, чтобы убедиться, что ракета готова к полету.

Как заявляет компания-разработчик, далее планируют провести репетицию вертикальной интеграции, после чего ракета вернется в техническую зону для проверки и технического обслуживания с целью подготовки к будущему выводу на орбиту и возвращению первой ступени.

Успешная посадка орбитального ракетного ускорителя станет важной вехой для Китая. Landspace хочет восстановить первую ступень Zhuque-3, подобно подходу, начатому ракетой Falcon 9 американской компании SpaceX. Это ознаменует начало вхождения Китая в сферу многоразовых ракет.

Стремление Landspace к многоразовому использованию также тесно связано с целями Китая по построению коммерческой космической экономики. Успех откроет путь для контрактов с амбициозными проектами, которые имеют целью развернуть большие спутниковые рои для обеспечения глобального интернет-покрытия и других услуг.

Повторное использование ракеты также помогло бы решить некоторые логистические проблемы, с которыми сталкиваются китайские космические миссии.

"Использование внутренних космодромов, таких как объект Цзюцюань, требует, чтобы ступени одноразовых ракет падали на Землю в тщательно рассчитанных зонах падения. Этот процесс может быть рискованным и сложным в управлении, особенно при использовании ракет, которые нельзя вернуть. В отличие от этого, многоразовые ракеты значительно уменьшили бы эти риски, сделав космические запуски Китая более устойчивыми и эффективными", – констатируют авторы.

