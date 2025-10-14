Ожидается, что Starship радикально изменит рынок ракетно-космических запусков.

SpaceX успешно осуществила 11-й испытательный запуск гигантской космической системы Starship. Компания миллиардера Илона Маска поделилась кадрами посадки корабля на своей странице в сети X.

"Приводнение подтверждено! Поздравляем всю команду SpaceX с успешным одиннадцатым испытательным полетом Starship!" - указано в официальном сообщении.

Прототип корабля стартовал с космодрома Starbase в штате Техас. После отправки Starship в космос, ускоритель Super Heavy приводнился в Мексиканском заливе. При этом верхняя ступень приводнилась в Индийском океане, предварительно выведя на орбиту макеты спутников Starlink.

Испытательный полет прошел без единой серьезной проблемы, которая бы могла стать критической. Он важен еще и потому, что это последний полет Starship V2. Начиная со следующего, в космос будут отправлять Starship V3.

Справка УНИАН. Starship разрабатывается компанией SpaceX Илона Маска. Это полностью многоразовая сверхтяжелая ракета-носитель, предназначенная для экономичной доставки грузов и людей на околоземные орбиты, а также для полетов на Луну и Марс.

На данный момент это самая большая по размерам и массе ракета в истории, превзошедшая по этим показателям знаменитый Saturn V, который использовался НАСА для доставки людей на Луну в рамках программы "Аполлон".

Starship - последние новости

В последнее время Starship довольно часто сталкивался с трудностями во время тестов. Например, почти полным провалом закончились испытания системы в мае этого года. Проблемы с ориентацией привели к неуправляемому входу Starship в атмосферу и последующему разрушению корабля.

В июне прототип Starship взорвался во время подготовки к испытаниям в Техасе. В результате инцидента космический аппарат был уничтожен. В то же время августовские испытания Starship прошли более чем удачно. Корабль не только вышел на заданную траекторию, но и выпустил имитаторы Starlink.

