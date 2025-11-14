New Glenn является двухступенчатой тяжелой ракетой-носителем, разработанной компанией Blue Origin.

Американская компания Blue Origin успешно запустила миссию NASA на ракете New Glenn и впервые вернула ее первую ступень. Об этом компания сообщила на своей странице в сети X.

Ракету запустили с базы Космических сил США на мысе Канаверал в штате Флорида. Через несколько минут после старта первая ступень ракеты отделилась и успешно села на морскую платформу Jacklyn в Атлантике.

Основным грузом ракеты стали аппараты NASA ESCAPADE (Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers), которые будут изучать взаимодействие солнечного ветра с атмосферой Марса. Миссия состоит из двух автоматических межпланетных станций, которые имеют названия Blue и Gold.

Видео дня

New Glenn - справка УНИАН

New Glenn является двухступенчатой тяжелой ракетой-носителем, разработанной компанией Blue Origin. Последнюю создал основатель Amazon Джефф Безос. Ракета может выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку массой до 45 т.

Первый запуск ракеты планировали осуществить в 2021 году, но после нескольких переносов его провели 16 января 2025-го. Сам старт был удачным, однако посадить первую ступень тогда не удалось.

Монополии уже нет, но SpaceX все еще впереди

Возвращение первой ступени New Glenn стало важным этапом для Blue Origin на пути к настоящей конкуренции со SpaceX Илона Маска.

В то же время стоит сказать, что последняя находится все еще впереди, ведь активно испытывает полностью многоразовую космическую систему Starship, которая является крупнейшей по размерам, массе, мощности и грузоподъемности ракетой в истории.

Несмотря на определенные трудности, которые дали о себе знать в этом году, последнее испытание Starship оказалось удачным. Тестовый полет прошел без единой серьезной проблемы, а сам корабль смог приводниться после запуска.

Вас также могут заинтересовать новости: