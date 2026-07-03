В Украине можно потерять квартиру из-за коммунальных долгов: кто в зоне риска

Должником могут сделать практически любого украинца.

У украинцев начали отбирать квартиры из-за долгов за коммунальные услуги. Недавно в столице конфисковали жилье у пенсионера с долгом около 875 тысяч гривень, сообщает издание "Минфин".

По словам председателя Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, украинское законодательство в сфере коммунальных услуг сформулировано таким образом, что должником могут сделать практически любого

"Риски "влететь" на коммунальные долги очень велики. В этой сфере у нас практически не работает система защиты потребителей, а законодательство сформулировано таким образом, что позволяет поставщикам "рисовать" долги фактически из воздуха. Например, киевлянам доначислили платежи за отопление в январе 2026 года в марте, а затем еще раз – в мае. В Харькове в 2023 году почти всем жильцам многоэтажек также пришли дополнительные счета за уже закончившийся отопительный сезон – по 1,5–2 тысячи гривень каждому. Якобы сначала счета были "заниженными". И людям пришлось платить", – говорит Попенко.

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Когда могут изъять квартиру за долги:

жилье является предметом ипотеки, и должник существенно нарушает обязательства;

других активов недостаточно для погашения долга, при этом имеется исполнительный документ на взыскание.

Как избежать долгов за коммуналку:

больше всего рискуют владельцы квартир, где не установлены счетчики;

счетчики необходимо проверять, иначе коммунальные службы имеют право вообще не принимать их во внимание и производить начисления как на квартиру без счетчика;

необходимо своевременно передавать показания счетчика – как правило, до 5 числа следующего месяца – иначе начисления будут производиться не по фактическому, а по среднему потреблению.

"Если нет счетчиков, вам, во-первых, начисляют не по реальному, а по среднему потреблению, а оно значительно выше. Во-вторых, управляющий жилым домом может переложить на вашу квартиру часть общих потерь, а это могут быть большие суммы – тысячи, и даже десятки и сотни тысяч гривень", – отмечает Попенко.

В свою очередь, глава коммунального предприятия "Тепловик" Александр Душенко рассказал, как "делят" расходы ресурса:

Тем, у кого есть счетчики, начисляют по их показаниям. А оставшиеся объемы и сумму "делят" между теми, у кого счетчиков нет, – законодательство позволяет это делать.

За суммами в платежках нужно постоянно следить и при необходимости сразу связываться с поставщиком услуг. Например, если установить бойлер и при этом не написать заявление в ЖЭК, зафиксировав отказ от услуги, счета за горячую воду все равно будут приходить.

"Нужно всё контролировать. Потому что, в случае появления задолженности, человек рискует остаться без субсидии, если она у него была. Не решив вопрос с реструктуризацией долга и не восстановив возможность получения компенсации за коммунальные услуги от государства, вы рискуете просто "утонуть" в коммунальных долгах – и через несколько лет выбраться из них будет крайне сложно, а то и вовсе нереально – для многих это действительно реальная угроза лишения жилья", – предупреждает Душенко.

Какой должен быть долг, чтобы забрали квартиру

Риск лишиться жилья возникает, когда сумма задолженности превышает 40 минимальных зарплат – это около 346 тысяч гривень. Однако поставщик услуг может подать на должника иск в суд, если задолженность превышает всего 10 тысяч гривень. В случае вынесения решения исполнительная служба проверяет, можно ли взыскать деньги с банковских счетов, заработной платы, пенсии или другого имущества должника. Продажа квартиры – исключительная мера.

"Как показывает практика, обжаловать неправомерно начисленные платежи очень сложно – это требует немало времени, нервов и денег. Если вы решите подать иск против коммунальных служб, готовьте на адвоката не менее 3–5 тысяч долларов. Грамотных юристов в сфере коммунального права в Украине немного, да и берутся они за такие дела неохотно. В то же время у поставщиков услуг есть огромные юридические отделы", – предупреждает Попенко.

Принудительное взыскание долгов в Украине – последние новости

В начале апреля Верховная Рада приняла закон, который ужесточает ограничения для должников и переводит взыскание долгов в автоматизированный формат. Однако принудительная реализация имущества – его продажа с публичных торгов – остается исключительной процедурой и не претерпевает изменений в соответствии с новым законом.

Также новый закон вдвое повышает порог задолженности для принудительной продажи единственного жилья должника.

В то же время в конце мая банковские ассоциации предложили упростить процедуру взыскания задолженности и частично отменить мораторий на конфискацию квартир за долги по ипотечному кредиту.

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