Из-за войны уехали миллионы: Лубинец раскрыл новые данные об украинцах за рубежом

Всемирный день беженцев отмечается ежегодно 20 июня.

Из-за российской агрессии более 5,7 миллиона украинцев были вынуждены выехать за границу. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец со ссылкой на данные Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

"20 июня – Всемирный день беженцев. Для Украины он имеет особое значение, ведь вынужденное перемещение стало реальностью для миллионов наших граждан", – отметил Лубинец.

По данным УВКБ ООН, более 5,7 млн украинцев из-за вооруженной агрессии против Украины были вынуждены выехать за границу.

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Омбудсман также выразил уверенность, что украинцы вернутся домой.

Украинские беженцы за рубежом – последние новости

18 июня глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на план стран ЕС усложнить прием украинцев, пригодных к военной службе.

Тогда сообщалось, что Еврокомиссия предложит продлить срок действия временной защиты для людей, спасающихся от российской агрессии против Украины. Однако сфера применения должна быть ограничена таким образом, чтобы продление не подрывало способность Украины к самообороне.

15 июня стало известно, что в Чехии идет политическая дискуссия о будущем украинских беженцев. Некоторые представители власти тогда предлагали лишить граждан Украины временной защиты, введенной на уровне ЕС.

Народный депутат Егор Чернев отмечал, что каждая страна самостоятельно принимает решение о том, как распределять помощь между всеми слоями населения, в частности это касается и беженцев из Украины. При этом он подчеркнул, что даже если военнообязанных украинцев лишат помощи, вряд ли они вернутся домой.

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