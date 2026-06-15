В одной из стран ЕС хотят лишить украинцев временной защиты

Правые популисты нашли в украинских беженцах удобную мишень для политической саморекламы.

В Чехии идет политическая дискуссия о будущем украинских беженцев. Некоторые представители власти предлагают лишить украинцев временной защиты, введенной на уровне ЕС. Об этом сообщает издание České noviny.

Лидер правопопулистской партии "Свобода и прямая демократия" (SPD) и спикер нижней палаты парламента Томио Окамура во время ток-шоу на местном ТВ заявил, что немедленно отменил бы режим временной защиты для граждан Украины, бежавших от российской агрессии, если бы это зависело только от него.

"Я немедленно прекратил бы временную защиту, если бы это зависело от меня", – заявил он.

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Политик также утверждал, что украинцев в Чехии слишком много и что граждане страны якобы выражают недовольство их присутствием. По словам главы SPD, украинские беженцы должны будут покинуть Чехию не позднее окончания войны в Украине.

В то же время представители других партий напомнили, что украинцы стали важной частью чешского рынка труда и работают в строительстве, здравоохранении и социальной сфере.

Особенно остро на заявления Окамуры отреагировал председатель Гражданской демократической партии (ODS) Мартин Купка. Он назвал слова политика неприемлемыми и подчеркнул, что присутствие украинских беженцев имеет для Чехии практическое значение. Купка отметил, что из около 400 тысяч украинцев, находящихся в Чехии под временной защитой, по данным чешских министерств, примерно 175 тысяч трудоустроены, а значительную часть остальных составляют дети.

Ссылаясь на данные статистики, Купка опроверг утверждения о якобы высоком уровне преступности среди украинцев, а также напомнил, что присутствие украинцев помогает Чехии получать исключения из отдельных положений миграционной политики ЕС. Если бы не украинцы, Чехии пришлось бы принимать мигрантов из Африки и Азии.

Украинские беженцы в Европе

Как писал УНИАН, по данным ООН, по состоянию на конец 2025 года более 9,6 млн украинцев были вынуждены покинуть свои дома из-за российской агрессии. Из них 5,9 млн находятся за пределами Украины, а еще 3,7 млн имеют статус ВПЛ внутри страны. Всего более 10,8 млн украинцев нуждаются в экстренной гуманитарной помощи.

В течение года зафиксировано возвращение около 718 тысяч украинцев, хотя часто это было вынужденное решение из-за финансовых трудностей и сокращения программ поддержки. В целом Украина входит в пятерку стран мира с наибольшими потоками беженцев.

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