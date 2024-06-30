В связи с тотальной цифровизацией военнообязанных возникает вопрос, сохранится ли в стране понятие тайны и права на защиту персональных данных.

Банки в Украине гарантируют тайну информации о банковском счете, операциях и сведениях о клиенте. Все данные о ходе движения денег, изменении банковских счетов или платежных карт банки предоставляют только самим клиентам или их представителям, а также по решению суда.

Однако, похоже на то, что работникам ТЦК хотят предоставить доступ секретного уровня. В подписанном президентом законе о реестре призывников, военнообязанных и резервистов не прописано, что они увидят состояние денежных счетов в банках, отметила в диалоге с "Фокусом" адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко.

Однако, по ее словам, пока отсутствие ясности по поводу механизма входа в реестр "Оберег". Если это делать под электронным ключом, неизвестно, будет ли отображаться количество попыток входа и какую информацию запрашивали.

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"Речь идет фактически о разрешении копаться в кошельках украинцев. Какое отношение наличие счета в банке имеет к призыву в ВСУ? Предоставление доступа к демографическому реестру можно понять – узнают, где лицо зарегистрировано. Акты гражданского состояния дадут сведения о наличии детей и жены. Все остальное – под большим вопросом", – подытожила адвокат.

Также отмечается, что реестр "Оберіг" создали с целью упростить процесс мобилизации и нивелировать коррупционные риски при контакте с работниками ТЦК. Военный учет в электронном режиме позволяет собирать информацию о военнообязанных: их контактные и персональные данные, семейный статус и даже финансовое состояние.

В связи с "тотальной" цифровизацией военнообязанных возникает вопрос, сохранится ли в стране понятие тайны и права на защиту персональных данных. В стране, где миллионы людей добровольно установили приложение "Дія" и "Резерв+", нет даже смысла говорить о таких категориях, считает эксперт по кибербезопасности Константин Корсун.

"Такие действия означают автоматический отказ человека от права на личные данные. Теперь государство может делать что угодно с предоставленными сведениями. Возможная резистентность (сопротивление общества) протестирована – она оказалась низкой. Украинцам все равно на свои персональные данные. Если данные всех граждан мужского пола без их согласия попадут в какой-либо реестр, это можно расценить как полнейшее неуважение к защите персональных данных и нарушение прав человека", – подчеркивает эксперт.

В то же время существуют риски взлома реестра военнообязанных. Система защиты реестра "Оберег" постоянно совершенствуется, но россияне способны ее взламывать, предупреждает специалист.

Ужесточение правил мобилизации

Ранее УНИАН писал, что гражданам Украины могут заблокировать банковские счета в случае нарушения правил воинского учета. Блокировка банковского счета может иметь место, но только в случае принудительного исполнения постановления о привлечении лица к административной ответственности за нарушение правил воинского учета, законодательства о мобилизации.

Военнообязанные украинцы могут получить штраф, если нарушат правила воинского учета. Украинское законодательство предусматривает взыскание суммы в размере от 17000 до 25000 гривень.

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