Блокировка возможна в случае принудительного исполнения постановления о привлечении лица к административной ответственности.

Гражданам Украины могут заблокировать банковские счета в случае нарушения правил воинского учета. Об этом говорится в разъяснении проекта army.gov.ua.

"Могут ли заблокировать банковские счета? Да, блокировка банковского счета может иметь место, но только в случае принудительного исполнения постановления о привлечении лица к административной ответственности за нарушение правил воинского учета, законодательства о мобилизации", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в случае невыполнения обязанностей военнообязанным, ТЦК и СП могут подавать иск в суд по поводу временного ограничения граждан Украины в праве управления транспортным средством во время мобилизации.

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Суд будет принимать решение о лишении права управления транспортным средством. А решение суда по таким делам подлежат немедленному исполнению.

Мобилизация в Украине

Ранее УНИАН писал, что военнообязанные украинцы могут получить штраф, если нарушат правила воинского учета. Украинское законодательство предусматривает взыскание суммы в размере от 17000 до 25000 гривень.

Заместитель начальника мобилизационного отдела ТЦК Соломенского района Киева Павел Литвин рассказал, что теперь сервис "Оберіг" собирает информацию из различных реестров. К примеру, налогоплательщиков. Поэтому по этим данным ТЦК может найти работодателя разыскиваемого военнообязанного и через него организовать прибытие этого человека в военкомат.

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