Украинцы смогут оставаться на связи в горах, во время непогоды, сбоев сети или обесточиваний.

В Украине протестировали новейшую спутниковую технологию Starlink Direct to Cell, которая позволит украинцам оставаться на связи без покрытия мобильной сети через SMS. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

"Благодаря спутниковой технологии пользователям не нужно покупать дорогостоящее оборудование - достаточно 4G-смартфона с SIM- или ESIM-картой. Украинцы смогут оставаться на связи в труднодоступных местах: в горах, во время непогоды, сбоев сети или обесточиваний", - отметил Федоров.

Он также отметил, что главное условие для технологии - прямая видимость неба. По словам министра, стороны успешно обменялись первыми текстовыми сообщениями через спутник прямо со смартфонов.

Видео дня

Отмечается, что Украина среди первых стран в мире вместе с США, Австралией, Японией, Канадой и Новой Зеландией, которые запускают технологию Direct to Cell. Сейчас технология проходит этап бета-тестирования, а официальный запуск в Украине запланирован уже этой осенью.

Связь в Украине - последние новости

В июле стало известно, что Украина станет первой европейской страной, которая предложит услуги мобильной связи от Starlink. Тогда сообщалось, что обмен сообщениями будет запущен до конца года, а мобильный спутниковый широкополосный доступ к интернету в середине 2026 года.

В июне Европейская комиссия предложила интегрировать Украину в единую зону роуминга с Евросоюзом Roam like at home с января 2026 года. Это позволит украинцам звонить, отправлять SMS-сообщения и пользоваться мобильным интернетом с украинских телефонных номеров в 27 странах ЕС без дополнительных затрат.

Вас также могут заинтересовать новости: