Тогда были отключены по меньшей мере сотня терминалов Starlink.

Осенью 2022 года миллиардер и гендиректор SpaceX Илон Маск приказывал ограничить работу терминалов спутниковой связи Starlink на территории Украины. В это время Силы обороны Украины проводили контрнаступление с целью отвоевания части территорий, которые захватила РФ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Собеседники агентства рассказали, что Маск в 2022 году отдал приказ старшему инженеру в калифорнийском офисе SpaceX об ограничении доступа к спутниковой связи Starlink в некоторых регионах Украины, включая Херсон.

"Мы должны это сделать", - процитировали журналисты слова инженера Starlink Майкла Николлса, который тогда обратился к своим коллегам после получения приказа.

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Источники отметили, что тогда были отключены по меньшей мере сотня терминалов Starlink. Их шестиугольные ячейки погасли на внутренней карте покрытия компании.

В агентстве подчеркнули, что это привело к тому, что украинские военные оказались в информационной изоляции на поле боя. Из-за отключения терминалов также перестала работать часть украинских беспилотников, а артиллерийские подразделения, которые использовали Starlink для наведения на цели, столкнулись с серьезными трудностями.

Кроме того, этот шаг привел к тому, что украинские войска не смогли окружить российские позиции в городе Берислав, который находится возле Херсона, добавили в агентстве.

Сбой в работе Starlink - что известно

Напомним, что 24 июля стало известно о том, что по всему фронту у ВСУ перестали работать терминалы спутниковой связи Starlink. Позже выяснилось, что эта проблема возникла у пользователей по всему миру.

В ночь на 25 июля в Starlink сообщили, что доступ к спутниковой связи восстановился. По словам вице-президента компании Майкла Николса, сбой длился около двух с половиной часов. Он поделился, что проблема была связана со сбоем ключевых внутренних программных служб.

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