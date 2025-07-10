Сейчас начались полевые испытания в рамках соглашения, заключенного в конце 2024 года со SpaceX.

Украина станет первой европейской страной, которая предложит услуги мобильной связи от Starlink. Обмен сообщениями будет запущен до конца года, а мобильный спутниковый широкополосный доступ к интернету в середине 2026 года.

Об этом сообщил генеральный директор "Киевстар" Александр Комаров, пишет Reuters.

Отмечается, что сейчас начались полевые испытания в рамках соглашения, заключенного в конце 2024 года со SpaceX. Связь будет идти через спутники, которые оснащены специальными модемами. Они будут функционировать как вышки сотовой связи, передавая телефонные сигналы из космоса непосредственно на смартфоны.

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"Первый этап - это обмен сообщениями по технологии OTT, то есть обмен сообщениями через WhatsApp, Signal и другие системы. Он будет запущен в конце этого года", - отметил Комаров.

По его словам, во втором квартале 2026 года компания сможет предложить мобильную спутниковую широкополосную передачу данных и голосовую связь.

Связь в Украине - последние новости

В июне Еврокомиссия официально предложила интегрировать Украину в единую зону роуминга с Европейским Союзом Roam like at home с 1 января 2026 года. Это позволит украинцам звонить, отправлять SMS-сообщения и пользоваться мобильным интернетом с украинских телефонных номеров в 27 странах ЕС без дополнительных затрат.

В марте советник министра цифровой трансформации по вопросам электронных коммуникаций Денис Поздняков заявил, что в 2025 году покрытие мобильной связи и интернета в Украине составляет около 98%, не считая временно оккупированных территорий.

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