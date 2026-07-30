Правительство одобрило налог на международные посылки: что изменится для украинцев

В случае принятия закона новые правила вступят в силу не ранее 2027 года.

Правительство направило в Верховную Раду новый законопроект о налогообложении международных посылок стоимостью до 150 евро. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий в своем Telegram-канале.

"Сейчас импортные товары стоимостью до 150 евро, поступающие в Украину международными почтовыми отправлениями, не облагаются НДС. Мы предлагаем отменить эту льготу и привести украинские правила в соответствие с законодательством Европейского Союза", – написал глава правительства.

Он подчеркнул, что частные подарки стоимостью до 45 евро, отправляемые бесплатно, как и раньше, не будут облагаться налогом. Премьер заявил, что условия должны быть равными для всех участников рынка, и это "вопрос поддержки украинских производителей и честной конкуренции".

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Ожидается, что это решение обеспечит более 10 миллиардов гривень дополнительных поступлений в бюджет ежегодно. При этом новые правила, в случае поддержки законопроекта депутатами, начнут действовать не ранее 2027 года.

Налог на посылки – главные новости

Введение НДС на посылки, отправляемые из-за рубежа, стоимостью до 150 евро – одно из условий программы МВФ для Украины. Также в Евросоюзе называли принятие соответствующего закона условием выделения части помощи Украине из 90 миллиардов евро.

26 мая Верховная Рада отклонила законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины, ряд поправок к которому предусматривал введение налогообложения зарубежных посылок стоимостью до 150 евро.

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